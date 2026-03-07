Jeśli jesteście miłośnikami historii kolei i pod koniec tego miesiąca będziecie na Dolnym Śląsku, to nie możecie tego przegapić. W ostatni weekend marca odbędzie się przejazd zabytkowego pociągu z wagonami ciągniętymi przez parowóz z Niemiec.

Zabytkowy pociąg "Rübezahl" i parowóz z Niemiec na Dolnym Śląsku

Przejazd zabytkowego pociągu "Rübezahl" z Niemiec po polskich torach zaplanowano na 28 marca. Wtedy parowóz ciągnący wagony retro pojawi się na infrastrukturze kolejowej Dolnego Śląska. Planowany harmonogram przejazdu prezentuje się następująco.

Görlitz - wyjazd o godzinie 7:50

Lubań - około 8:15

Jelenia Góra - około 10:20

Wałbrzych Główny: około 11:30

Głuszyca - około 11:50

Świdnica Miasto - około 13:15

Jaworzyna Śląska - przyjazd około 14:00 z postojem do 17:00

Bilety na przejazd zabytkowego pociągu zostały już wyprzedane, a więc jedyną okazją do podziwiania parowozu z wagonami retro będzie udanie się w pobliże torowiska w konkretnych miejscach o zadanym czasie. W szczególności warto zainteresować się etapem w Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Dlaczego?

Już 28 marca mieszkańcy Dolnego Śląska i miłośnicy kolei będą mogli śledzić wyjątkową podróż historycznym pociągiem parowym „Rübezahl” z Niemiec prowadzonym przez lokomotywę parową BR35 wraz 9 wagonami osobowymi organizowanym przez Lausitzer Dampflok Club

Niemiecki pociąg retro ma zaplanowany dłuższy postój w Jaworzynie Śląskiej, gdzie przy okazji zostaną przeprowadzone czynności związane z dalszą jazdą. Będzie to napełnianie parowozu wodą czy uzupełnienie węglarki. W ten sposób będzie można cofnąć się w czasie o kilkadziesiąt lat i zobaczyć, jak wtedy funkcjonowała kolej.

Później pociąg pojedzie do Świdnicy i uda się w drogę powrotną do Görlitz. Wtedy przejedzie m.in. przez Legnicę oraz Węgliniec. Cel powinien osiągnąć około godziny 21:20.

Pociąg retro z Niemiec pociągnie lokomotywa parowa BR35

Najważniejszym elementem składu retro jest lokomotywa parowa BR35. W trakcie przejazdu przez Dolny Śląsk, który organizuje Lausitzer Dampflok Club, parowóz pociągnie dziewięć wagonów. Do dziś z ponad 100 wyprodukowanych sztuk zachowało się tylko kilka egzemplarzy.

Warto dodać, że w kwietniu na polskie tory wyjedzie także pociąg retro IC "Niespieszny" należący do PKP Intercity, co jest częścią obchodów 25-lecia spółki.

Sagrada Família to najwyższy kościół świata. Budowa trwała 144 lata © 2026 Associated Press