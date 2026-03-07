Parowóz i zabytkowy pociąg z Niemiec na polskich torach

Dawid Długosz

Do Polski przyjedzie zabytkowy parowów z Niemiec, który pociągnie wagony retro. Dla miłośników kolei jest to niespotykana okazja na zobaczenie maszyny z epoki pary. Gdzie pojedzie zabytkowy pociąg i kiedy to nastąpi? "Rübezahl" będzie można podziwiać na torach Dolnego Śląska pod koniec tego miesiąca.

Parowóz BR35 z czerwonymi kołami prowadzi zielone wagony retro.
Parowóz i zabytkowy pociąg "Rübezahl" przyjedzie do Polski. Gdzie i kiedy?Wikimedia Commons

Jeśli jesteście miłośnikami historii kolei i pod koniec tego miesiąca będziecie na Dolnym Śląsku, to nie możecie tego przegapić. W ostatni weekend marca odbędzie się przejazd zabytkowego pociągu z wagonami ciągniętymi przez parowóz z Niemiec.

Zabytkowy pociąg "Rübezahl" i parowóz z Niemiec na Dolnym Śląsku

Przejazd zabytkowego pociągu "Rübezahl" z Niemiec po polskich torach zaplanowano na 28 marca. Wtedy parowóz ciągnący wagony retro pojawi się na infrastrukturze kolejowej Dolnego Śląska. Planowany harmonogram przejazdu prezentuje się następująco.

  • Görlitz - wyjazd o godzinie 7:50
  • Lubań - około 8:15
  • Jelenia Góra - około 10:20
  • Wałbrzych Główny: około 11:30
  • Głuszyca - około 11:50
  • Świdnica Miasto - około 13:15
  • Jaworzyna Śląska - przyjazd około 14:00 z postojem do 17:00

Bilety na przejazd zabytkowego pociągu zostały już wyprzedane, a więc jedyną okazją do podziwiania parowozu z wagonami retro będzie udanie się w pobliże torowiska w konkretnych miejscach o zadanym czasie. W szczególności warto zainteresować się etapem w Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Dlaczego?

Już 28 marca mieszkańcy Dolnego Śląska i miłośnicy kolei będą mogli śledzić wyjątkową podróż historycznym pociągiem parowym „Rübezahl” z Niemiec prowadzonym przez lokomotywę parową BR35 wraz 9 wagonami osobowymi organizowanym przez Lausitzer Dampflok Club
czytamy w poście Muzeum Kolejnictwa na Facebooku.

Niemiecki pociąg retro ma zaplanowany dłuższy postój w Jaworzynie Śląskiej, gdzie przy okazji zostaną przeprowadzone czynności związane z dalszą jazdą. Będzie to napełnianie parowozu wodą czy uzupełnienie węglarki. W ten sposób będzie można cofnąć się w czasie o kilkadziesiąt lat i zobaczyć, jak wtedy funkcjonowała kolej.

Później pociąg pojedzie do Świdnicy i uda się w drogę powrotną do Görlitz. Wtedy przejedzie m.in. przez Legnicę oraz Węgliniec. Cel powinien osiągnąć około godziny 21:20.

Pociąg retro z Niemiec pociągnie lokomotywa parowa BR35

Najważniejszym elementem składu retro jest lokomotywa parowa BR35. W trakcie przejazdu przez Dolny Śląsk, który organizuje Lausitzer Dampflok Club, parowóz pociągnie dziewięć wagonów. Do dziś z ponad 100 wyprodukowanych sztuk zachowało się tylko kilka egzemplarzy.

Warto dodać, że w kwietniu na polskie tory wyjedzie także pociąg retro IC "Niespieszny" należący do PKP Intercity, co jest częścią obchodów 25-lecia spółki.

Dawid Długosz
