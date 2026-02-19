PKP Intercity inwestuje obecnie mnóstwo pieniędzy w tabor i kupuje nowe pociągi. Wśród nich są hybrydy spalinowo-elektryczne, które dostarczy Newag. W tym tygodniu odbył się pokaz pierwszej jednostki, która znajduje się na etapie produkcji. Co oferuje ten pojazd?

Pierwszy hybrydowy Impuls zaprezentowany przez PKP Intercity i Newag

Prezentacja odbyła się w środę i w ten sposób dziennikarze mogli po raz pierwszy zobaczyć nowy pociąg Impuls z napędem hybrydowym, który zasili tabor PKP Intercity. Pojazd znajduje się na etapie produkcji i pokaz odbył się w fabryce.

Rozwiń

W trakcie pokazu zaprezentowano człony nowego pociągu oraz jednostkę napędową, gdzie znajdują się cztery silniki. Pociąg nie jest jeszcze gotowy, ale pierwsza jednostka powinna zostać zmontowana w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Przed nami najnowocześniejszy pociąg hybrydowy, jaki kiedykolwiek jeździł po polskich torach. PKP Intercity zamówiło 35 pojazdów, które są produkowane w Polsce, przez polską firmę. One obsłużą Polskę lokalną, dbamy o to, aby pasażerowie z mniejszych miast również mieli dobry dostęp do kolei

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to pierwszy hybrydowy Impuls wyjedzie na testy wiosną br. Powinno to nastąpić w kwietniu lub maju.

Nowe pociągi PKP Intercity to "likwidatory wykluczenia komunikacyjnego"

Hybrydowe Impulsy budowane przez Newag nazywa się potocznie "likwidatorami wykluczenia komunikacyjnego", co jest związane z ich przeznaczeniem. Pociągi zostaną wykorzystane na trasach lokalnych bez sieci trakcyjnej. Mają jeździć m.in. do Grudziądza, Łomży, Ostrołęki, Szczecinka czy Zamościa.

PKP Intercity twierdzi, że nowe pociągi pozwolą uzyskać lub polepszyć dostęp do kolei dalekobieżnej dla około 3,5 mln Polaków.

Pasażerowie chcą jeździć koleją. Mamy renesans kolei, w ubiegłym roku przewieźliśmy 89 mln pasażerów a mimo trudnej zimy wozimy więcej pasażerów niż zimą ubiegłego roku. Potrzebujemy nowego taboru, żeby nadrobić stracony taborowo czas, kiedy nie kupowano nowych pojazdów. My to zmieniamy, ale to trwa

Przewoźnik podpisał umowę z Newagiem na te pociągi latem 2024 r. PKP Intercity pozyska w ten sposób łącznie 35 spalinowo-elektrycznych Impulsów. Są to sześcioczłonowe jednostki, które mają 178 miejsc siedzących. Składy zaoferują pierwszą oraz drugą klasę.

Hybrydowe Impulsy PKP Intercity mają jeździć z prędkością do 160 km/h (zasilanie z sieci trakcyjnej). Natomiast podczas korzystania z napędu spalinowego będzie to prędkość do 140 km/h. Wartość kontraktu to ponad 3,3 mld złotych.

Zabawa w udawanie. Małpy człekokształtne mają rozwiniętą wyobraźnię © 2026 Associated Press