Nowe wagony w pociągach PKP Intercity będą miały w każdym przedziale o dwa miejsca mniej od tych, które są w składach TLK. Zapewni to większą wygodę podróżnych, gdyż każdy pasażer będzie miał więcej przestrzeni, co zwiększy komfort jazdy.

Stosowna umowa na zakup wagonów piętrowych może zostać podpisana jeszcze w tym roku. PKP Intercity chce podjąć decyzję w sprawie kupna takich wagonów we wrześniu 2025 r. Mają one być przystosowane do pociągów jadących z prędkością do 250 km/h. Spółka chce kupić co najmniej 42 takie pojazdy, ale pod uwagę brane jest opcjonalne rozszerzenie zamówienia o dodatkowe 30 wagonów.