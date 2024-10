PLD Space ujawnia ambitne plany. Europa będzie miała własne "SpaceX"?

Europa trochę przespała branżę kosmiczną, m.in. za sprawą przeciągających się w czasie prac nad nową rakietą Ariane 6. Dla Starego Kontynentu nadzieję niesie sektor prywatny, w tym firma PLD Space, która ma duże aspiracje do stania się "europejskim SpaceX".

PLD Space zaprezentowało rakiety Miura i kapsułę LINCE

PLD Space po całkiem udanym teście rakiety Miura 1, która została wystrzelona w 2023 r., idzie za ciosem i w tym tygodniu firma ujawniła bardzo ambitne plany na kilka najbliższych lat. Zaprezentowano nowe rakiety oraz kapsułę załogową LINCE.

Zdjęcie