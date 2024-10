Musk stwierdził, że SpaceX jest już gotowe do kolejnego wystrzelenia rakiety Starship i jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to start może odbyć się już w najbliższą niedzielę (13 października). Zanim to jednak nastąpi, to firma potrzebuje specjalnych zgód, a z tym może być problem.

SpaceX cały czas czeka na zgodę na misję, którą musi wydać FAA (Federalna Administracja Lotnictwa). Bez tego start nie będzie możliwy. Firma już wcześniej skarżyła się na to, że przez biurokrację testy Starshipa przeciągają się w czasie.

SpaceX planuje odzyskać pierwszy stopień Super Heavy

Każdy kolejny lot Starshipa przybliża go do lotów komercyjnych, ale przed SpaceX jest jeszcze sporo pracy. W trakcie najbliższej misji firma chce postawić kolejny krok na drodze do odzyskiwania całej konstrukcji i spróbuje po starcie złapać pierwszy stopień rakiety.

Mowa o wysokim na 70 metrów boosterze Super Heavy, który pozwala na wynoszenie ogromnej konstrukcji w kosmos. SpaceX w trakcie niedzielnej próby (o ile dojdzie ona do skutku) będzie chciało pierwszy raz w historii odzyskać ten element. Nie będzie to jednak proste zadanie.

Super Heavy to znacznie większa konstrukcja od boosterów z Falconów 9, które lądują na barkach lub odpowiednio do tego przygotowanych stanowiskach na lądzie. Pierwszy stopień Starshipa nie wyląduje na powierzchni, a zostanie złapany ogromny ramieniem mechazilla zamontowanym do wieży startowej. Poniżej animacja, która to prezentuje.