Misja Polaris Dawn to przełomowe przedsięwzięcie w historii eksploracji kosmosu. SpaceX wystrzeliło kapsułę Dragon z załogą we wtorek przed południem czasu w Polsce. Obecnie statek znajduje się aż 1400 km nad powierzchnią Ziemi i trwają przygotowania do kosmicznego spaceru, który jest częścią niebezpiecznej misji.

