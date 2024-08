Zespoły przyglądają się dokładniej wyciekowi helu. Falcon i Dragon pozostają w gotowości, a załoga jest przygotowana na wielodniową misję. czytamy w oświadczeniu SpaceX w platformie X

Do opóźnienia doszło z powodu wycieku helu. Na szczęście nie jest to na tyle poważna usterka, aby misja została odwołana zupełnie. Obecnie trwają prace nad usunięciem przyczyny i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to start odbędzie się w środę. Godziny na razie nie podano. 28 sierpnia jest najwcześniejszym terminem i nie można wykluczyć, że ulegnie on zmianie.

Polaris Dawn pozwoli pokonać kolejne bariery

Misja Polaris Dawn jest przełomowa i wynika to nie tylko z faktu, że jest realizowana z prywatnych pieniędzy. Pozwoli ona ludziom na przełamanie kolejnych barier. Kapsuła załogowa Dragon uda się z załogą na odległość aż 1400 km od Ziemi. Tak daleko ludzie nie byli od czasu programu księżycowego Apollo. Dla porównania warto dodać, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna porusza się na wysokości około 400 km nad naszą planetą.

Załoga przeleci więc przez pas Van Allena, który jest obszarem intensywnego promieniowania korpuskularnego. W trakcie Polaris Dawn zostanie sprawdzony wpływ tego miejsca na elektronikę umieszczoną w Dragonie.

Misja będzie również spektakularna za sprawą pierwszego komercyjnego spaceru kosmicznego, który odbędzie dwóch członków załogi Polaris Dawn. Opuszczą oni kapsułę Dragon poprzez specjalny właz i nastąpi to na wysokości około 700 km nad Ziemią. Astronauci będą mieli na sobie nowe skafandry, które również zostaną przetestowane po raz pierwszy w kosmosie.

Załoga Polaris Dawn składa się z czterech osób. Są to fundator i dowódca misji Jared Isaacman, pilot Scott "Kidd" Poteet", który niegdyś latał dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych oraz dwie pracownice SpaceX — Anna Menon i Sarah Gillis.

Misja ma potrwać maksymalnie pięć dni. Po tym czasie załoga zostanie sprowadzona z kapsułą Dragon na Ziemię.