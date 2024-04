Spis treści: 01 Polska cyber-niebezpieczna?

02 Jest dobrze, ale to za mało

03 Czym są Wojska Obrony Cyberprzestrzeni?

Polska cyber-niebezpieczna?

W Poznaniu rozpoczął się międzynarodowy kongres cyberbezpieczeństwa INSECON 2024. W ciągu dwóch dni wydarzenia eksperci ze świata biznesu, polityki i obronności będą dyskutować i przedstawiać wizje rozwoju świata cyberprzestrzeni w Polsce i na świecie. Otwarcie wydarzenia miało miejsce za sprawą wypowiedzi dwóch członków rządu. Jako pierwszy głos zabrał Cezary Tomczyk, wiceminister obrony.

W swojej wypowiedzi wiceminister podkreślił, jak istotna jest cyberprzestrzeń z perspektywy polskiego systemu obrony. Polska jest jednym z najczęściej atakowanych państw na świecie, jeżeli chodzi o aspekt świata cyfrowego:

W ostatnim tygodniu to jest około 200 ataków na sieci wojskowe, różnego rodzaju. My właściwie ataki mamy co godzinę, to znaczy, że państwo polskie jest pod względem świata cyfrowego atakowane cały czas i dlatego trzeba było takie zdolności zbudować. Dzisiaj kilka tysięcy żołnierzy w Polsce zajmuje się dokładnie tym, czyli pilnowaniem, żeby polskie sieci wojskowe były bezpieczne. Cezary Tomczyk

Rodzaje ataków i ich pochodzenie są różne. O ile znaczna część to działania służb i hakerów ze wschodu, to ofiary działań cyberprzestępców są różne. Atakowane są instytucje rządowej, wojskowe, czy prywatne firmy i nie tylko. Część działań hakerów jest skierowana przeciwko zwykłym obywatelom, nawet w postaci oszustw internetowych, doprowadzania do wycieków danych czy przesyłania fałszywych i spreparowanych wiadomości SMS lub email. Oblicza ataków są zróżnicowane, dlatego wymagają bardzo szeroko zakrojonych działań.

Polityk przyznał jednak, że polskie wojsko i służby bardzo dobrze sobie z tym radzą. Opracowano skuteczne metody przeciwdziałania zagrożeniom cyfrowym, a wojsko jako takie nie ma się zupełnie czego wstydzić - zarówno na arenie międzynarodowej w Europie, jak i na tle państw członkowskich NATO.

Jest dobrze, ale to za mało

O obecnej pozycji Polski w świecie cyberbezpieczeństwa wypowiedział się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak podaje wicepremier i minister resortu, Polska jest w czołowej piątce państw najlepiej strzegących swojej cyberprzestrzeni:

Jesteśmy tam, gdzie są dzisiaj Amerykanie, Brytyjczycy, Chińczycy i Izrael. Jesteśmy w takim miejscu. Korzystanie z tego, co już wybudowaliśmy, powinno być przesłaniem dla cyberodpowiedzialności. Cyberbezpieczeństwo to cyberodpowiedzialność. Krzysztof Gawkowski

Minister wspomniał również, że często mówimy o sprzęcie, rozwiązaniach hardware'owych, zabezpieczeniach i usługach - zapominamy jednak o kluczowym elemencie, jakim jest zarządzanie zaufaniem. Jego zdaniem, w punkcie krytycznym jest człowiek. Nowa strategia cyfryzacji ma skupiać się na samym człowieku, obywatelu.

Jak to rozumieć? Celem ministerstwa na rozwój cyberbezpieczeństwa to nie tylko lepsza infrastruktura, ale umiejętność wykształcenia w Polsce cyber-fachowców, którzy będą w Polsce dbać o bezpieczeństwo cyfrowe. Ci mają zostać nie tylko najlepiej wyszkoleni, ale i odpowiednio dobrze wynagrodzeni. Tak, aby nie musieli oni uciekać do zachodnich start-upów, tylko zostawać w Polsce.

Za zgodą premiera Donalda Tuska, ogłoszono zwiększenie środków finansowych na państwowy fundusz cyberbezpieczeństwa. Minister Gawkowski zapowiedział zwiększenie środków nawet o 100%. Będą dostępne dla struktur wojskowych i innych, które zgłoszą się o odpowiednie finansowanie projektów dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Czym są Wojska Obrony Cyberprzestrzeni?

Jednym z kluczowych komponentów polskiego wojska jest WOC, czyli Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. To stosunkowo młoda formacja, która utworzona została w pierwszej połowie 2022 roku. Zadaniem specjalistycznego komponentu jest dbanie o bezpieczeństwo państwa i obywateli w sferze cyfrowej w charakterze militarnym. Jednostki wchodzące w skład WOC charakteryzuje jednolita struktura działań, zunifikowany system i szkolenia oraz procedury.