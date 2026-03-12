Lotniska w Polsce w 2025 r. przeżywały istne oblężenie. Zeszły rok był dla nich absolutnie rekordowy w historii. Porty lotnicze w kraju obsłużyły aż ponad 66 mln pasażerów. W kolejnych latach i dekadach czekają nas kolejne wzrosty.

Rok 2025 rekordowy dla polskich portów lotniczych

W ciągu całego 2025 r. polskie lotniska obsłużyły dokładnie 66 258 004 pasażerów. To oznacza wzrost w skali rok do roku na poziomie 14,4 proc. Jest to wynik trzy razy lepszy od całej średniej portów lotniczych w Europie, gdzie było to 4,4 proc.

Zakończyliśmy 2025 rok z wynikiem ponad 66 milionów obsłużonych pasażerów. Rośniemy wielokrotnie szybciej niż wynosi średnia europejska

"Te rewelacyjne wyniki to ogromny powód do dumy, ale też twardy sygnał ostrzegawczy: zbliżamy się do granic przepustowości naszej infrastruktury" - dodaje Maciej Lasek.

Polskie lotniska czekają więc rozbudowy, a na horyzoncie mamy jeszcze Port Polska, który ma powstać w przyszłej dekadzie. Warto dodać, że z ponad 66 mln pasażerów aż 63 proc. ruchu jest zasługą lotnisk regionalnych. Pozostałe 37 proc. przypada portom zarządzanym przez Polskie Porty Lotnicze S.A. (Lotnisko Chopina, Warszawa-Radom oraz Zielona Góra-Babimost).

Polskie lotniska będą obsługiwać coraz więcej pasażerów

Rekordowy rok 2025 to dopiero początek, bo prognoza na kolejne lata zakłada dalsze wzrosty. Do końca br. porty lotnicze w Polsce mają obsłużyć 73,3 mln pasażerów. Natomiast w 2033 r., gdy zostanie otwarty Port Polska, ruch wyniesie około 95 mln podróżnych.

W 2035 r. ma zostać przekroczona historyczna bariera 100 mln pasażerów! Natomiast prognoza na 2060 r. zakłada nawet ponad 172 mln podróżnych.

Oczywiście dotychczasowe porty lotnicze nadal mają rosnąć. Dobrym przykładem jest Lotnisko Chopina, które do końca 2026 r. ma obsłużyć ponad 25 mln pasażerów. Natomiast już w 2050 r. ma być ich ponad dwa razy więcej.

Specjaliści zwracają również uwagę na polski transport cargo, który na tle Unii Europejskiej na razie się nie wybija, ale w kolejnych latach ma to ulegać zmianom. Dużą rolę odegra tutaj wspomniany wcześniej Port Polska.

