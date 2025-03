Firma ICEYE, której prezesem i współzałożycielem jest Rafał Modrzewski, nawiązała współpracę z NATO. Polsko-fińskie przedsiębiorstwo jest światowym liderem w dziedzinie radarowych satelitów obserwacyjnych. Będzie dostarczało kluczowe dane satelitarne Centrum Sytuacyjnemu (SITCEN) w Kwaterze Głównej NATO. To pierwsze partnerstwo zawiązane pomiędzy Kwaterą Główną NATO i ICEYE ma wzmocnić dostęp Sojuszu do przydatnych danych z monitorowania Ziemi.

ICEYE posiada największą na świecie konstelację satelitów SAR (Synthetic Aperture Radar), czyli wyposażonych w radary z syntetyczną aperturą. SAR służy do pozyskiwania wysokiej rozdzielczości obrazów nieruchomych obiektów, np. lotnictwo wojskowe używa takiej aparatury do prowadzenia rozpoznania. Za pomocą satelitów SAR polsko-fińska firma zapewnia dostęp do danych na temat dowolnie wybranych punktów na Ziemi przez 24 godziny na dobę, niezależnie od tego, jakie panują warunki pogodowe i oświetleniowe.