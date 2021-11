To, co robimy, jest jednym z największych przedsięwzięć ludzkości - Space Launch System, Orion, Gateway, systemy lądowania, systemy naziemne, skafandry kosmiczne i więcej - to oszałamiające. Najpierw Księżyc, potem MARS. Ale jesteśmy NASA i sprostamy wyzwaniu

komentuje NASA Deputy Administrator, Pam Melroy.