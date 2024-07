W teorii ekran i tak działa poprawnie, a funkcje zegarka są dostępne i nie ma ograniczeń w korzystaniu z nich. Mimo wszystko wadliwe zamontowanie ekranu wygląda paskudnie i nie ma prawa mieć miejsca nawet w wielokrotnie tańszych urządzeniach. A w tym przypadku to jednak flagowiec...

Jednorazowy wybryk?

Co ważne, użytkownik @sid, który opublikował zdjęcie, jest bodaj jedynym, który natrafił na taki problem ze swoich Galaxy Watch Ultra. Inni posiadacze sprzętu nie skarżyli się na takie odstępstwa od normy. To sugeruje, że najpewniej miał dużego pecha i akurat jemu trafił się wadliwy egzemplarz. Sasmung póki co nie wydał żadnego oświadczenia, ani nie ogłosił akcji zwrotów - w przeciwieństwie do tego, co miało miejsce z okazji premiery słuchawek.

Galaxy Buds 3 dość szybko zostały wycofane ze sprzedaży z uwagi na niską jakość wykonania. Coś nie poszło zgodnie z planem i łatwo było je uszkodzić...