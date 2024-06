Spis treści: 01 Kradzież telefonu? Google ma na to sposób

02 System antykradzieżowy na Androida

03 Skuteczny system? To się okaże

Utrata telefonu na skutek kradzieży to nic miłego. Nie dość, że tracimy urządzenie często kosztujące kilka tysięcy złotych, to w środku znajdują się ważne dla nas pliki, a także dane logowania się do wielu serwisów czy nawet informacje dotyczące naszych metod płatności i tym podobnych. Słowem, utrata sprzętu to jedno, a jeszcze większym zagrożeniem może być dobranie się do jego zawartości.

Właśnie dlatego Google rozpoczyna opracowywanie nowego systemu antykradzieżowego na smartfonach z Androidem. Zestaw nowych funkcji jest już poniekąd dostępny, z tym że póki co tylko w jednym kraju. Jako miejsce testów, firma wybrała Brazylię. To właśnie tam dochodzi do dużej liczby kradzieży smartfonów. Jak działa system?

Warto zaznaczyć, że nowa funkcja to nie ochrona przed kradzieżą sprzętu jako takiego. Google skupiło się na ochronie danych zapisanych na urządzeniu. W dużym skrócie oprogramowanie ma wykryć moment kradzieży i zablokować dostęp do zawartości telefonu przez osoby nieupoważnione.

Jak dokładnie działa testowany system? Ma 3 podstawowe funkcje:

Wykrycie nagłego ruchu - korzystając z czujników telefonu, system wykryje podejrzany ruch mogący sugerować kradzież (np. wyrwanie urządzenia z rąk). Po wykryciu dostęp do urządzenia zostanie zablokowany i będzie wymagane podanie numeru PIN do dalszego korzystania; Podejrzana aktywność - system antykradzieżowy ma reagować w sytuacji, gdy telefon będzie wykrywał podejrzaną aktywność. Mowa tu np. o długotrwałym wyjęciu karty SIM z urządzenia; Zdalna blokada urządzenia - użytkownik skradzionego telefonu będzie mógł zdalnie zablokować swój smartfon, korzystając ze specjalnej strony internetowej. Tam, po uprzedniej weryfikacji, zablokujemy telefon wpisując swój numer telefonu;

Na razie nie wiadomo, kiedy i czy Google planuje wprowadzenie usługi w innych miejscach na świecie. Póki co trwać będą testy regionalne, dotyczące jedynie użytkowników w Brazylii. W przypadku dobrej skuteczności i zadowolenia użytkowników, najpewniej usługa będzie dostępna również w innych krajach.

Jeżeli chcecie zadbać o bezpieczeństwo swoich plików, to należy skorzystać z dostępnych metod. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z opcjonalnych blokad, np. na podstawie odcisku palca. Ta fuknkcja będzie dodatkowo zabezpieczona kodem PIN.