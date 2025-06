Sławosz Uznański-Wiśniewski nie leci. Misja Ax-4 wstrzymana.

Na ten moment czekała cała Polska. Sławosz Uznański-Wiśniewski miał być drugim rodakiem w kosmosie i pierwszym astronautą z kraju na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Misja Ax-4, której jest członkiem, co jakiś czas miała zmieniany termin startu . Właśnie się dowiedzieliśmy, że ją wstrzymano. Szans na lot w tym tygodniu nie ma.

Axiom Space poinformowało przed chwilą, że misja Ax-4 została wstrzymana i na razie się nie odbędzie . Jeszcze do niedawna wierzono, że start może odbyć się w piątek 13 czerwca . Tak jednak nie będzie. Co jest przyczyną rezygnacji z wystrzelenia astronautów w kosmos?

Powodem nie są więc dalsze problemy z rakietą Falcon 9, które doprowadziły do wcześniejszego opóźnienia startu. SpaceX doszukało się wycieku ciekłego tlenu, ale obiecano, że usterka zostanie usunięta w niedługim czasie.

Sławosz Uznański-Wiśniewski leci w kosmos w ramach prywatnej misji Ax-4, którą Axiom Space realizuje we współpracy ze SpaceX oraz NASA. Start był przekładany już wcześniej z różnych powodów. Dotyczyły one kapsuły Crew Dragon, nieodpowiednich warunków pogodowych czy usterki w rakiecie Falcon 9. Teraz do listy problemów dochodzą podejrzenia o nieprawidłowości na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.