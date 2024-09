Starliner wydaje dziwne dźwięki. NASA i załoga ISS nie wiedzą, co to jest

Starliner pozostaje zadokowany do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nie dość, że nowa kapsuła Boeinga okazała się wadliwa, to jeszcze zaczęła się dziwnie zachowywać. Statek wydaje z siebie dźwięki. Eksperci z NASA oraz załoga ISS zachodzą w głowę i nie wiedzą, czym to jest spowodowane.

Zdjęcie Starliner wydaje dziwne dźwięki. NASA i załoga ISS nie wiedzą, co to jest. / NASA / materiały prasowe