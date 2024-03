Starship poleciał. Internet obiegły zdjęcia i filmy ze startu SpaceX

Starship dotarł na orbitę i spędził tam kilkadziesiąt minut

Drugi stopień Starshipa został z sukcesem dostarczony na orbitę okołoziemską, gdzie spędził kilkadziesiąt minut. W tym czasie cały czas był monitorowany. Potem doszło do ponownego wejścia w atmosferę, co SpaceX również uchwyciło na wideo z kamer zamontowanych na stopniu. W szczególności niesamowite wrażenie robi plazma, która jest widoczna na poszyciu statku. Obejrzyjcie to koniecznie na poniższym filmie.