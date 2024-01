Starship szykowany do startu. Kiedy trzeci lot orbitalny rakiety SpaceX?

Starship do tej pory odbył dwie próby lotów orbitalnych i obecnie SpaceX szykuje się do trzeciego testu. Kiedy on nastąpi? Rąbka tajemnicy w tym temacie uchyliła jedna z przedstawicielek firmy, Jessica Jensen. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to SpaceX wystrzeli ponownie rakietę Starship za kilka tygodni.

Zdjęcie Starship umieszczony na boosterze Super Heavy / SpaceX / materiały prasowe