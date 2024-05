TCL prezentuje smartfona z potrójnie składanym ekranem

Pierwsze składane smartfony trafiły na rynek kilka lat temu. Wraz z Samsungiem Galaxy Z Fold rozpoczęła się nowa era i do tej pory do sprzedaży trafiło wiele podobnych telefonów. Wszystkie z nich mają ekrany składające się w pół. Tymczasem TCL pochwaliło się czymś znacznie ciekawszym.

TCL zaprezentowało smartfona z potrójnie składanym ekranem

W trakcie SID 2024 w kalifornijskim San Jose firma TCL CSOT (China Star Optoelectronics Technology) zaprezentowała ciekawy pomysł na smartfona ze składanym ekranem. Wykorzystano tu trzyczęściowy wyświetlacz oraz urządzenie mające dwa zawiasy. Po rozłożeniu użytkownik otrzymuje do dyspozycji ekran o przekątnej 7,85 cala. Złożony jest trzykrotnie mniejszy i dzięki temu telefon jest bardzo kompaktowy.

Zdjęcie Składany smartfon TCL z trzyczęściowym ekranem został pokazany w trakcie SID 2024. / TCL CSOT / materiały prasowe

Sam pomysł nie jest nowy, ale wcześniejsze konstrukcje miały podstawowy problem. To grubość. Natomiast TCL udało się stworzyć ekran, który ma zaledwie 427 mikronów. Ponadto został on wykonany w technologii LTPO, co zapewnia zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz.

Prezentowany obraz ma zagęszczenie na poziomie 420 pikseli na cal. Ponadto ekran umożliwia schowanie pod nim dodatkowych elementów. W tym kamery czy czytnika linii papilarnych. Firma chwali się również odpornością na uszkodzenia oraz niskim zapotrzebowaniem na energię.

Podobne konstrukcje ma Samsung czy Huawei

Jak już wspomnieliśmy, pomysł na potrójnie składany smartfon nie jest najnowszy, ale żadne z prezentowanych dotychczas rozwiązań nie nadawało się do wprowadzenia na rynek. Podobnymi chwalili się w przeszłości Samsung i Huawei, ale do tej pory żadna z firm nie wprowadziła do sklepów takiego telefonu. Czy TCL będzie pierwsze? Trudno powiedzieć, bo marka z własnym portfolio celuje w niższe przedziały cenowe, a nie z półki premium.

W każdym razie tego typu telefony zapewne za jakiś czas pojawią się na rynku i wniosą świeży powiew wśród smartfonów. Kto będzie pierwszy? Możliwe, że Huawei, które chce wprowadzić takie urządzenie do oferty nawet jeszcze w tym roku. Plotki mówią o tym, że sprzęt po rozłożeniu zaoferuje wyświetlacz o przekątnej około 10 cali, czyli takiej wielkości jak w przypadku tabletów.