Realme to marka, która jest obecna na polskim rynku od kilku lat i szybko zdobyła sobie zaufanie klientów. Telefony firmy są często kupowane przez klientów ze względu na dobry stosunek możliwości do ceny. Producent radzi sobie najlepiej w niższej półce cenowej, gdzie w ofercie ma wiele różnych modeli na każdą kieszeń. Realme GT 6 to smartfon skierowany do bardziej wymagających użytkowników. Czy warto go kupić? Sprawdziłem to i niniejszy tekst jest moją subiektywną opinią.

Realme GT 6 - zawartość pudełka i pierwsze wrażenia

Realme GT 6 to smartfon, który otrzymałem w ciemnym pudełku z logo producenta i modelu. Po rozpakowaniu w środku znalazłem telefon w odcieniu ciemnozielonym, kabel z końcówkami USB C, dedykowane etui oraz trochę papierologii. W opakowaniu nie ma ładowarki i trzeba o nią postarać się osobno.

Zdjęcie Zawartość opakowania realme GT 6. W zestawie zabrakło ładowarki. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Smartfon prezentuje się bardzo ładnie. Producent postawił na design, który znamy już w innych modeli z serii GT 6. Z tyłu obudowy umieszczono potrójny aparat fotograficzny, którego obiektywy znajdują się w wystających pierścieniach. Najmniejszy z nich współdzieli element z diodą doświetlającą LED.

Z przodu umieszczono zakrzywiony ekran AMOLED-owy z okrągłym wcięciem, gdzie znajduje się kamerka do selfie. Design telefonu jest ciekawy i z pewnością może się podobać, choć jest to bardzo subiektywne odczucie. Mi osobiście telefon się podoba i choć może nie wnosi rewolucji, tak został wykonany schludnie. W ciemnozielonej barwie z pewnością prezentuje się zjawiskowo.

Ekran AMOLED-owy o dużej jasności

Smartfon realme GT 6 ma duży ekran AMOLED-owy o przekątnej 6,78 cala. Mimo to telefon dobrze leży w dłoni i można z nim pracować jedną ręką. Wyświetlacz oferuje obraz w rozdzielczości 1264 x 2780 pikseli, co daje zagęszczenie w postaci około 450 ppi. Producent nie zapomniał także o zwiększonej częstotliwości odświeżania (do 120 Hz), co zapewnia płynne działanie.

Zdjęcie Realme GT 6 ma ekran AMOLED-owy, który oferuje rekordową jasność na poziomie do 6000 nitów. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Wyświetlacz modelu realme GT 6 wyróżnia się jednak przede wszystkim za sprawą dużej jasności. Pozwala to na oglądanie czy czytanie nawet w warunkach ekstremalnego naświetlenia. Standardowo jest to 1600 nitów. Jednak w szczytowym trybie jasność może sięgać nawet 6000 nitów. W przypadku smartfonów jest to rekordowa wartość, którą może obecnie pochwalić się tylko kilka modeli dostępnych na rynku.

Potrójny aparat fotograficzny o dużych możliwościach

Realme GT 6 ma aparat fotograficzny składający się z trzech obiektywów. Szerokokątny ze światłem f/1.69 i OIS połączono z 50-megapikselowym sensorem Sony LYT-808. Następnie mamy kamerę ultraszerokokątną z 8-megapikselowym czujnikiem oraz teleobiektyw (będący odpowiednikiem ogniskowej 47 mm), który również współpracuje z 50-megapikselowym sensorem i obsługuje dwukrotny zoom optyczny.

Zdjęcie Aparat fotograficzny smartfona realme GT 6 oferuje dużo możliwości. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Aparat radzi sobie dobrze w każdych warunkach. Również ze słabym oświetleniem, co jest wspomagane przez dedykowany tryb nocny, ale o tym za chwilę. Na uwagę zasługuje również engine HyperTone, który przetwarza obrazy w formacie RAW za pomocą sztucznej inteligencji. Dzięki temu odwzorowanie tonalne jest bardziej realistyczne i naturalne. Warto też wspomnieć o możliwości nagrywania filmów 4K z Dolby Vision.

Zdjęcie Aparat Realme GT 6 radzi sobie dobrze także w słabych warunkach oświetleniowych. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Zdjęcie Ujęcie z obiektywu szerokokątnego Realme GT 6. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Zdjęcie To samo miejsce sfotografowane z użyciem 4-krotnego zoomu. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Zdjęcie Zdjęcie zrobione aparatem Realme GT 6 z użyciem 20-krotnego zoomu cyfrowego. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Pogromca flagowców AI

Realme nazywa nowego smartfona pogromcą flagowców AI. Jest to pierwszy smartfon marki, gdzie funkcje oparte na sztucznej inteligencji odgrywają tak dużą rolę. Znajdziemy tu cały pakiet opcji bazujących na SI i wśród nich warto wymienić:

Tryb noktowizyjny AI - funkcja wspomaga nagrywanie filmów w słabych warunkach oświetleniowych. Specjalne algorytmy są w stanie tak przetwarzać obraz, jakby był on przechwytywany aparatem wyposażonym w 1-calowy czujnik.

- funkcja wspomaga nagrywanie filmów w słabych warunkach oświetleniowych. Specjalne algorytmy są w stanie tak przetwarzać obraz, jakby był on przechwytywany aparatem wyposażonym w 1-calowy czujnik. Inteligentne usuwanie - to rozwiązanie przyda się w momencie, gdy na zdjęciu pojawi się coś, czego tam nie chcemy. Na przykład osoba trzecia. Dzięki funkcji można ją szybko wymazać, a sztuczna inteligencja odwzoruje to, co powinno znajdować się na obrazie.

- to rozwiązanie przyda się w momencie, gdy na zdjęciu pojawi się coś, czego tam nie chcemy. Na przykład osoba trzecia. Dzięki funkcji można ją szybko wymazać, a sztuczna inteligencja odwzoruje to, co powinno znajdować się na obrazie. Smart Loop - funkcja, która ma ułatwiać codzienne użytkowanie telefonu. W jej skład wchodzą trzy opcje i są to: inteligentne rozpoznawanie, uproszczone akcje i zwiększoną wydajność. Działa to na takiej zasadzie, że sztuczna inteligencja uczy się użytkownika i ma wyprzedzać jego kolejne ruchy. Teoretycznie powinno być tak, że z czasem funkcja powinna być coraz lepsza.

Mocny Snapdragon 8s Gen 3

Pod obudową realme GT 6 znajduje się procesor Snapdragon 8s Gen 3. Jest to nowy SoC Qualcomma dla flagowców z nieco niższej półki cenowej, ale układowi SD8G3 w rzeczywistości ustępuje bardzo niewiele. Bazuje na litografii 4 nm i ma osiem rdzeni CPU Kryo. GPU to Adreno 735, czyli nieco słabszy procesor graficzny względem Adreno 740, ale nadal oferujący bardzo dużą wydajność.

Zdjęcie W zestawie z realme GT 6 znajduje się dedykowane etui. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Układ jest wspomagany przez 8, 12 lub nawet 16 GB pamięci RAM w postaci szybkich modułów LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca i są to wydajne kości UFS 4.0. Takie połączenie we współpracy z procesorem Snapdragon 8s Gen 3 zapewnia optymalną pracę z telefonem i to niezależnie od uruchamianych aplikacji. Urządzenie działa płynnie i nie laguje. Radzi sobie również z nowszymi grami, a dzięki 9-warstwowemu systemowi chłodzenia nie nagrzewa się nadmiernie.

Zdjęcie Benchmarki Realme GT 6 nie pozostawiają złudzeń. Smartfon oferuje dużą wydajność. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Bateria na półtora dnia pracy i szybkie ładowanie

Energię w modelu realme GT 6 dostarcza bateria o pojemności 5500 mAh. Akumulator w trakcie typowego użytkowania zapewnia 1,5 dnia pracy. Podczas grania w gry trzeba oczywiście liczyć się ze spadkiem, ale urządzenie i tak pozwoli spędzić na rozgrywce nawet osiem godzin.

Bateria z telefonu realme GT 6 wspiera także technologię SuperVOOC opracowaną przez Oppo. Dzięki temu baterię można ładować z użyciem ładowarki o mocy 120 W. Szkoda tylko, że nie ma jej w zestawie. Test wykazał, że od 0 do 50 proc. urządzenie ładuje się w zaledwie 11 minut! Natomiast do pełna trwa to mniej niż pół godziny (29 minut).

Realme przy okazji zapewniło bezpieczne ładowanie. Wykorzystano tutaj algorytmy, które odpowiadają za prawidłowość procesu oraz zdecydowano się na 38 warstw zabezpieczeń. Producent deklaruje, że po 1600 cyklach pojemność powinna wynosić 80 proc. początkowej. Dzięki temu telefon będzie można użytkować nawet przez cztery lata jednocześnie przy tylko jednym ładowaniu baterii dziennie.

Realme GT 6 to udany kompromis

Realme GT 6 to smartfon, który stanowi bardzo udany kompromis. Ma wiele rozwiązań, które znamy z droższych flagowców, ale urządzenie jest od nich tańsze (w opcji z 8 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane kosztuje tylko 2699 zł) i pod tym względem wypada zdecydowanie na plus. Natomiast funkcje oparte na sztucznej inteligencji ułatwią codzienne korzystanie z telefonu. Małym minusem jest brak ładowarki w zestawie, ale jak to mówią, nie można mieć wszystkiego.

Smartfon realme GT 6 pod wieloma względami dorównuje droższym flagowcom, a nawet ma rozwiązania, których w wielu drogich telefonach brakuje. Przykładem jest na przykład rekordowo jasny wyświetlacz. Urządzenie można więc z powodzeniem polecić wszystkim, którzy szukają telefonu do wielu zastosowań, ale nie chcą wydawać 4 czy 5 tys. zł lub więcej.

