To na nim pracował Beksiński. Kultowy komputer trafi na aukcję

Dawid Długosz

Komputer Apple Macintosh Classic należący do Zdzisława Beksińskiego zostanie zlicytowany na aukcji w DESA Unicum. Zanim to jednak nastąpi, to maszynę można będzie obejrzeć na żywo w Warszawie. Trzeba jednak się pospieszyć, bo wystawa o nazwie "Design. Kult nowoczesności", której częścią jest Macintosh Beksińskiego, będzie dostępna dla odwiedzających jeszcze tylko przez kilka najbliższych dni.

Macintosh Beksińskiego na aukcji. Obejrzysz go w Warszawie.
Macintosh Beksińskiego na aukcji. Obejrzysz go w Warszawie.PAP/Andrzej Rybczyński PAP

Zdzisław Beksiński to polski artysta, którego zapewne nie trzeba nikomu przedstawiać. W najbliższych dniach w Warszawie można oglądać prywatny komputer Apple Macintosh Classic, który należy do rodaka. Będzie to możliwe w ramach specjalnej wystawy.

Wystawa "Design. Kult nowoczesności" w DESA Unicum

Komputer należący do Zdzisława Beksińskiego zostanie zlicytowany w DESA Unicum, a tymczasem można go obejrzeć w ramach wystawy zatytułowanej "Design. Kult nowoczesności". Apple Macintosh Classic polskiego artysty jest jej częścią.

Wystawa "Design. Kult nowoczesności" będzie dostępna dla odwiedzających do 26 lutego przy ul. Pięknej 1A w Warszawie. Komputer Beksińskiego jest symbolicznym punktem ekspozycji.

Stary komputer Apple Macintosh Classic z charakterystycznym beżowym monitorem, klawiaturą i myszką umieszczonymi na białym tle.
Prywatny komputer Apple Macintosh Classic należący do Zdzisława Beksińskiego.DESA Unicummateriały prasowe

Sama wystawa została zainaugurowana z okazji 96. rocznicy urodzin Zdzisława Beksińskiego, która przypada w lutym. Ekspozycja jest bezpłatna i umożliwia obejrzenie ponad 150 obiektów różnego typu.

Apple Macintosh Classic Zdzisława Beksińskiego zostanie zlicytowany

Zdzisław Beksiński pod koniec XX wieku zaczął eksperymentować z grafiką komputerową na własnych zdjęciach. Wspomniany komputer Apple Macintosh Classic dostępny do obejrzenia w Warszawie łączy się z tym przełomowym momentem w twórczości artysty.

Wspomniany Macintosh był pierwszym komputerem osobistym Beksińskiego, który początkowo służył artyście w roli maszyny do pisania. Z czasem jednak stał się narzędziem do dalszej twórczości. Sam Beksiński tak to wspomniał w rozmowie z Jackiem Borowskim.

Poszedłem zatem do sklepu, kupiłem Classica, tak zwaną "lodówkę", i jako maszyna do pisania służył mi on przez dobre pięć lat
 powiedział Zdzisław Beksiński w rozmowie z Jackiem Botorowskim.

Cena wywoławcza komputera Zdzisława Beksińskiego została ustalona na poziomie 6 tys. złotych, ale z pewnością zostanie zlicytowany za więcej. Estymacja jest na poziomie 10-15 tys. złotych. W zestawie jest Apple Macintosh Classic (model M0420, nr seryjny CK2260PFD15) ze zintegrowanym monitorem oraz klawiatura i mysz. Urządzenie było produkowane w latach 1990-92. Artysta używał go od 1992 do 1997 r.

