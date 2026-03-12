Droga S19 jest częścią większego szlaku transportowego Via Carpatia. Na jednym z jej odcinków powstaje największa estakada w Polsce ES-26. GDDKiA pochwaliło się postępem prac, gdzie zakończono budowę wielkich podpór. Konstrukcja, choć jeszcze nie jest gotowa, już teraz robi ogromne wrażenie.

GDDKiA udostępnia zdjęcia z budowy podpór estakady ES-26 na drodze S19

GDDKiA udostępniło zdjęcia, na których możemy zobaczyć wielkie podpory dla budowanej estakady ES-26. To bardzo ważny etap, który otwiera drogę do dalszych prac. Konstrukcje są ogromne i będzie to najwyższa estakada w całej Polsce, która będzie wznosić się w wybranych miejscach na wysokość około 80 metrów.

Taka wysokość robi wrażenie. GDDKiA dla zobrazowania postanowiło na zdjęciach wkomponować krakowską Bazylikę Mariacką z charakterystyczną wieżą Hejnalicą wznoszącą się na wysokość 82 metrów czy rakietę Falcon 9 firmy SpaceX wysoką na około 70 metrów. Obie te konstrukcje z powodzeniem mieszczą się pod budowaną estakadą.

Wspomniane podpory to bardzo ważny element tej inwestycji i zarazem jej najtrudniejszy etap. Zadanie to powierzono firmie Intercor, która musiała sięgnąć po nowoczesne rozwiązania. Wśród nich były systemy deskowań samowznoszących, które pozwoliły na zachowanie dokładnej precyzji.

Prace realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych metod betonowania nawisowego oraz prac prowadzonych na rusztowaniach stacjonarnych, z zastosowaniem specjalnych dwustronnych wózków formujących segmenty konstrukcji

W trakcie budowy podpór estakady ES-26 wykorzystano aż 51 800 m³ mieszanki betonowej, co odpowiada objętości ponad 20 basenów olimpijskich. Ponadto użyto 9250 ton stali. To tyle, ile zmieściłoby się w około 460 wagonach towarowych. Gdyby ustawić je w składzie jeden za drugim, to łączna długość pociągu wyniosłaby około 7 kilometrów. Robi wrażenie.

Największa estakada w Polsce długa na ponad kilometr

ES-26 to nie tylko wysoka konstrukcja, ale również bardzo długa. Odcinek drogi S19 przebiegający przez budowaną konstrukcję będzie miał długość 1082 metrów. Natomiast szerokość to około 29 metrów.

Największa estakada w Polsce jest częścią drogi ekspresowej S19 na odcinku Babica-Jawornik. Budowa tego fragmentu to ogromne wyzwanie inżynieryjne. Na placu znajduje się obecnie pięć ogromnych żurawi, które pozwalają na zachowanie ciągłości pracy.

Postawienie podpór sprawia, że wkrótce będą mogły rozpocząć się dalsze prace związane z budową estakady, w tym montażu ustroju nośnego, na którym z czasem znajdzie się droga.

