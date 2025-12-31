O co chodzi z limitem płynów w bagażu podręcznym?

Na części europejskich lotnisk zniesiono już jedno z najbardziej uciążliwych ograniczeń dla podróżnych, czyli limit 100 ml płynów w bagażu podręcznym.

Dzięki nowoczesnym, trójwymiarowym skanerom CT można przewozić do dwóch litrów w jednej butelce bez konieczności jej wyrzucania do kosza, przelewania czy pakowania w inne, mniejsze pojemniki.

Nowe zasady obowiązują już w kilku krajach Europy i stopniowo wprowadzane są także w Polsce.

Od września nie trzeba wyciągać płynów czy sprzętu elektronicznego podczas kontroli bezpieczeństwa na lotniskach w Krakowie i Poznaniu.

Kiedy skanery 3D będą montowane na Lotnisku Chopina?

Trzecim polskim lotniskiem, na którym będą montowane skanery CT, będzie warszawskie Lotnisko Chopina. To największy port lotniczy w Polsce, który w 2025 roku obsłużył ponad 24 miliony pasażerów.

Jak podaje portal Fly4free, skanery w Warszawie powinny już działać, ale na przeszkodzie stanęły formalności. Jeden z dostawców nie zgodził się z wynikami przetargu i sprawa wylądowała w Krajowej Izbie Odwoławczej. To zamroziło inwestycję na długie miesiące. Na szczęście spór został rozwiązany, a władze Lotniska Chopina 30 grudnia podpisały umowę z konsorcjum firm Dimark i Anglosec. Kontrakt jest warty ponad 44 miliony złotych.

- Montaż skanerów 3D ma się rozpocząć w styczniu i potrwa do maja lub czerwca, a decyzja o zniesieniu limitu płynów ma być podjęta po zainstalowaniu wszystkich 15 maszyn - poinformował Piotr Rudzki z biura prasowego PPL. - Ich wdrożenie jest elementem szerszego programu modernizacji Lotniska Chopina, który zwiększa przepustowość, podnosi komfort podróży i przygotowuje lotnisko na dalszy wzrost ruchu pasażerskiego.

Dla pasażerów oznacza to szybsze i bardziej płynne przejście kontroli bezpieczeństwa, brak konieczności wyjmowania elektroniki z bagażu i zwiększenie limitu płynów - ze 100 ml do 2 litrów.

Ale nie tylko największe lotnisko w Polsce szykuje się do instalacji nowoczesnych urządzeń. Planują to również lotniska w Pyrzowicach (Katowice Airport) i w Gdańsku.

24 miliony pasażerów. Rekord lotniska Chopina w 2025 roku

Stołeczne Lotnisko Chopina przekroczyło w 2025 roku próg 24 mln obsłużonych pasażerów. W całym 2024 roku z lotniska skorzystało 21,3 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 3 miliony podróżnych rok do roku.

Rok 2026 ma na stołecznym Lotnisku Chopina upłynąć pod znakiem dalszych inwestycji w infrastrukturę i przygotowań do obsługi rosnącego ruchu w kolejnych latach.

- Przed nami modernizacja lotniska, przygotowanie projektu i wyłonienie głównego wykonawcy robót budowlanych. To kolejny etap, który realizujemy z myślą o bezpieczeństwie, komforcie pasażerów i stabilności operacji - powiedział prezes PPL Łukasz Chaberski.

- Ten rekord pokazuje, że popyt na podróże lotnicze w Polsce jest trwały i strukturalny. Dlatego równolegle realizujemy dwa kluczowe zadania: modernizację Lotniska Chopina, aby bezpiecznie obsłużyć rosnący ruch w najbliższych latach, oraz projekt Port Polska - jako długoterminową odpowiedź na potrzeby pasażerów, rynku i państwa - powiedział minister Maciej Lasek odpowiedzialny za Port Polska.

Polskie Porty Lotnicze są wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w kraju. W jej zasobach znajduje się m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie. PPL posiada też udziały lub akcje 17 spółek, m.in. zarządzających portami lotniczymi. Spółka jest własnością Skarbu Państwa.

