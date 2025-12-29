Bezzałogowe myśliwce to nie przyszłość rodem z filmów science fiction. Takie maszyny już istnieją i mają je m.in. Turcy, którzy ostatnio przeprowadzili pierwszy na świecie autonomiczny lot w formacji. Podczas prób wykorzystano maszyny o nazwie Kizilelma, które w niedługim czasie mają zostać wdrożone do armii.

Pierwszy na świecie lot bezzałogowych myśliwców w formacji

Turcja może pochwalić się ogromnym sukcesem. Dwa bezzałogowe myśliwce Kizilelma wykonały wspólny lot i była to pierwsza tego typu próba na świecie, gdzie dwie maszyny bez udziału ludzi poleciały w formacji.

W trakcie próby bezzałogowe myśliwce Turków leciały obok siebie, utrzymując bezpieczny dystans. Obie jednostki komunikowały się między sobą w czasie rzeczywistym. Zachowanie szyku było możliwe dzięki technologiom opartym na sztucznej inteligencji.

Testowy lot bezzałogowców odbył się w przestrzeni powietrznej Turcji. Co ważne, próba została przeprowadzona bez udziału ludzi w postaci operatorów naziemnych. Państwo wiąże z tym projektem ogromne nadzieje i liczy na szybkie wdrożenie maszyn do własnego uzbrojenia.

Bezzałogowe myśliwce Kizilelma w produkcji od 2026 roku

Kizilelma to projekt firmy Baykar, która planuje rozpocząć jego produkcję już w 2026 r. Autonomiczne myśliwce mają zostać wdrożone przez Turcję w ciągu 12-18 miesięcy, co zostanie poprzedzone kolejnymi testami. W przyszłym roku bezzałogowce mają odbyć loty m.in. w formacji z maszynami pilotowanymi przez ludzi.

Bezzałogowe myśliwce umożliwiają start z krótkich pasów. Dlatego Turcja planuje wykorzystać je na lotniskowcach. Obecnie kraj buduje nową jednostkę tego typu, która ma być jedną z największych na świecie. Informacje potwierdził w zeszłym tygodniu prezydent Recep Tayyip Erdogan.

Autonomiczne myśliwce testowane także przez USA i Chiny

Podobne rozwiązania testowane są także przez inne kraje. Turcja zdaje się jednak je wyprzedzać. W przypadku Stanów Zjednoczonych takie projekty znajdują się na etapie rozwojowym. Natomiast postępy Chińczyków w tym zakresie utrzymywane są w tajemnicy.

Bezzałogowe myśliwce z pewnością będą odgrywać w przyszłości coraz większe znaczenie w uzbrojeniu poszczególnych krajów. Zastosowań dla tego typu maszyn jest wiele. Są to m.in. różnego typu operacje, gdzie nie są wymagani piloci. Mówi się także o użyciu w atakach zespołowych.

