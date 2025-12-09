UE podjęła decyzję. Obowiązkowa zmiana w piecach gazowych

Jacek Waśkiel

Unia Europejska przyjęła przepisy, które całkowicie zmieniają zasady montażu nowych pieców gazowych w domach i budynkach modernizowanych po 2030 roku. Zmiana nie oznacza zakazu używania istniejących kotłów, ale wprowadza obowiązek łączenia nowych instalacji gazowych z odnawialnymi źródłami energii. Wyjaśniamy, czego dokładnie wymagają unijne regulacje i jak wpłyną na przyszłe inwestycje grzewcze.

Żółta skrzynka gazowa stoi obok metalowego ogrodzenia z widokiem na dwie białe jednostki klimatyzacyjne zamontowane na ścianie budynku. Nad jednostkami widać fragment okna oraz szarej elewacji budynku.
Gaz tylko w połączeniu z OZE? UE zdecydowała.PIOTR KAMIONKA/REPORTEREast News

Spis treści:

  1. Decyzja UE: piece gazowe tylko w połączeniu z zieloną energią
  2. Czy gaz ma jeszcze przyszłość w ogrzewaniu domów?

Decyzja UE: piece gazowe tylko w połączeniu z zieloną energią

Nowa dyrektywa EPBD, czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, obowiązuje w Unii od końca maja 2024 r., a państwa członkowskie mają czas na pełne wdrożenie jej przepisów do 29 maja 2026 r. Kluczowym punktem dokumentu jest zakaz udzielania od 1 stycznia 2025 r. jakichkolwiek zachęt finansowych do instalacji indywidualnych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi. Jednocześnie dyrektywa dopuszcza finansowanie systemów hybrydowych, w których kocioł współpracuje z pompą ciepła, kolektorami słonecznymi czy fotowoltaiką, pod warunkiem że istotna część energii pochodzi z odnawialnych źródeł.

Zobacz również:

Czujniki dymu i czadu będą obowiązkowe w każdym domu. A kto musi je zainstalować w 2026 roku?
Bezpieczeństwo

Nowy obowiązek od 2026 roku. Chodzi o czujniki dymu i czadu

Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski

    Drugim etapem zmian jest wprowadzenie standardu budynków bezemisyjnych (zero-emission buildings, ZEB), który od 2028 r. obejmie nowe budynki publiczne, a od 2030 r. wszystkie nowe budynki w Unii. Standard ten oznacza bardzo niskie zapotrzebowanie na energię oraz brak bezpośrednich emisji CO₂ z paliw kopalnych na miejscu użytkowania. W takim modelu klasyczny kocioł opalany wyłącznie gazem ziemnym nie może być jedynym źródłem ciepła w nowym domu i może pojawić się jedynie jako część układu, w którym dominują OZE, albo jako urządzenie zasilane materiałem odnawialnym, np. biometanem lub wodorem. Uzupełniające wytyczne Komisji Europejskiej z 30 czerwca 2025 r. doprecyzowują, że o uznaniu urządzenia za "kocioł na paliwo kopalne" decyduje rodzaj wykorzystywanego paliwa, a nie sama technologia.

    Najbardziej odczuwalne skutki tych zasad dotyczą nowych i modernizowanych budynków. W wielu krajach, zgodnie z aktualnymi interpretacjami, do końca 2029 r. instalacja nowych kotłów gazowych w istniejących obiektach ma pozostać możliwa na dotychczasowych zasadach, ale już bez unijnego wsparcia finansowego. Od 2030 r. w nowych domach oraz w budynkach po tzw. głębokiej termomodernizacji kocioł gazowy będzie można montować wyłącznie w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii.

    Zobacz również:

    Bon ciepłowniczy to realne wsparcie nawet dla 400 tys. gospodarstw domowych
    Lifestyle

    Można już składać wnioski o bon ciepłowniczy 2025. Komu przysługuje dopłata?

    Krzysztof Sulikowski
    Krzysztof Sulikowski

      Czy gaz ma jeszcze przyszłość w ogrzewaniu domów?

      Przez ostatnie lata kotły gazowe były postrzegane jako praktyczny sposób na odejście od paliw stałych, a programy wsparcia - szczególnie "Czyste Powietrze" - umożliwiały finansowanie wymiany starych urządzeń na kotły kondensacyjne. W wielu regionach doprowadziło to do szybkiej rozbudowy sieci gazowych i uczyniło gaz ziemny dominującym paliwem w nowych domach jednorodzinnych. Jednak po kryzysie energetycznym z 2022 roku, wzroście cen gazu i zaostrzeniu polityki klimatycznej technologia ta zaczęła być traktowana przede wszystkim jako etap przejściowy, a nie rozwiązanie długoterminowe.

      Zobacz również:

      Płyta indukcyjna czy kuchenka gazowa? Eksperci wyjaśniają, na czym bardziej opłaca się gotować
      Technologia

      Czy płyty indukcyjne są lepsze od kuchenek gazowych? Jest odpowiedź ekspertów

      Krzysztof Sulikowski
      Krzysztof Sulikowski

        Rzeczywista opłacalność instalacji kotła gazowego zależy dziś od specyfiki budynku i kosztów dodatkowych elementów infrastruktury. W przypadku domów już podłączonych do sieci gazowej wymiana starego urządzenia na nowoczesny kocioł może być tańsza niż całkowita zmiana systemu. Inaczej wygląda to w nowych inwestycjach, gdzie do kosztu samego kotła dochodzi wykonanie przyłącza, montaż komina oraz opłaty dystrybucyjne, co zbliża całkowity koszt do instalacji opartych na pompach ciepła. Jednocześnie rosnące dofinansowania dla OZE zmniejszają różnicę cenową między obiema technologiami, zwłaszcza gdy uwzględni się długookresowe koszty paliwa oraz przyszłe opłaty emisyjne związane z gazem ziemnym.

        Mimo zmian regulacyjnych gaz może pozostawać elementem opłacalnych systemów grzewczych, zwłaszcza tam, gdzie warunki techniczne ograniczają montaż pomp ciepła. Dotyczy to m.in. budynków wielorodzinnych w gęstej zabudowie, w których brak miejsca utrudnia instalację jednostek zewnętrznych lub miejsc z regularnie powtarzającymi się przerwami w dostawie prądu. W dobrze ocieplonych domach jednorodzinnych hybrydy gazu i OZE pozwalają utrzymać niskie rachunki, ponieważ pompa ciepła lub fotowoltaika pokrywają większość zapotrzebowania, a gaz uruchamia się jedynie w okresach dużego mrozu. Jednak w świetle nowych przepisów inwestor musi brać pod uwagę przyszłe wymogi dotyczące udziału energii odnawialnej i standardu budynków bezemisyjnych, co wyklucza systemy oparte wyłącznie na piecach gazowych.

        Zobacz również:

        Światłowód w każdym nowym i remontowanym domu. Nowe przepisy budowlane wchodzą w 2026 roku
        Internet

        Budujesz lub remontujesz dom? Od 12 lutego nowy obowiązek

        Krzysztof Sulikowski
        Krzysztof Sulikowski
        "Wydarzenia": Hejt, przemoc, wyśmiewanie. Aplikacja ma pomóc gorzowskim uczniomPolsat News
        Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
        Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

        Najnowsze