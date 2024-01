Spis treści: 01 Ulga na internet 2024. Kto może skorzystać?

02 Ile wynosi ulga na internet w 2024 roku?

03 Komu należy się ulga na internet?

04 PIT 2024. Jak odliczyć internet od podatku?

Ulga na internet 2024. Kto może skorzystać?

Rozliczanie PIT 2024 pozwala nam na wykorzystanie różnych ulg podatkowych, dzięki czemu zastosowana zostanie korzystniejsza podstawa podatkowa. W ten sposób możemy zaoszczędzić nieco pieniędzy, a nawet otrzymać zwrot. Przykładem ulgi podatkowej jest ulga na internet. To nic innego, jak możliwość odliczenia od podatku kwoty, którą w rozliczanym roku wydaliśmy na opłacenie rachunków za internet w naszym domu lub mieszkaniu.

Co ciekawe, większość z nas nie wie, że może z tej ulgi skorzystać. Nie trzeba spełnić żadnych specjalnych wymogów ani warunków. Wystarczy, że do tej pory nie korzystaliśmy z ulgi, lub odliczyliśmy ją tylko raz rok temu. Jak to rozumieć? Z ulgi na internet skorzystać możemy tylko dwukrotnie pod warunkiem, że odliczaliśmy ją w następujących po sobie latach. Jeżeli odliczyliśmy ulgę po raz pierwszy w 2023 roku, to teraz też można ją odliczyć. Gdy ulgę odliczyliśmy w 2022 roku, to już nie mamy takiej możliwości.

Odliczenie internetu od podatku PIT 2024 pozwoli nam na sporą oszczędność. O jakich pieniądzach mowa? To zależy, bo opcje są dwie - w każdym wypadku jest to jednak z korzyścią dla nas.

Ile wynosi ulga na internet w 2024 roku?

Ulga na internet w 2024 roku nie została określona jako jedna zryczałtowana kwota, ani też minimalna ilość pieniędzy, które zostaną nam odliczone. Ustawowo określono jedynie maksymalną kwotę ulgi - ta wynosi 760 złotych na jedną osobę. Oznacza to, że jeżeli wydaliśmy na internet więcej, to i tak odliczymy 760 złotych. Analogicznie, jeżeli nasze rachunki wynosiły mniej, to odpowiednia kwota zostanie odliczona od podatku.

Nie jest to jednak ostateczna kwota ulgi za internet, którą możemy uzyskać. Istnieje możliwość odliczenia ulgi na internet jako małżeństwo. Wtedy sumujemy maksymalną kwotę ulgi obydwu osób i łącznie możemy odliczyć od podatku aż 1520 złotych. Co ważne, w tym wypadku nazwiska obydwu osób muszą widnieć na fakturze lub rachunku od operatora. Tak samo urząd skarbowy doliczy ulgę do dochodów męża i żony - a nie tylko jednej z osób.

Istnieje możliwość odliczenia ulgi jako małżeństwo nawet wtedy, gdy na rachunku widnieje tylko jedna osoba - wtedy sprawa będzie jednak interpretowana przez urzędników skarbowych.

Komu należy się ulga na internet?

Warunki skorzystania z ulgi na internet w 2024 roku nie są skomplikowane. Ulga przysługuje każdemu, kto rozlicza podatek PIT 2024. Wystarczy, że w poprzednim roku (który rozliczamy) ponieśliśmy koszta wynikające z opłacania rachunków lub faktur za dostęp do sieci internetowej. Ulgę rozliczymy niezależnie od kwoty - zwrot wyniesie maksymalnie 760 złotych na osobę.

Tak jak wspomniałem wcześniej, z ulgi skorzystamy tylko dwa razy w następujacych po sobie latach.

PIT 2024. Jak odliczyć internet od podatku?

Aby odliczyć internet od podatku PIT, potrzebujemy zestaw faktur lub rachunków za internet w 2023 roku. Powinno być na nich nasze nazwisko, a także konkretny koszt usługi dostarczania internetu za dany okres. Ulga na internet jest przez nas ujmowana w załączniku PIT/O, a całość zostaje dodana do rocznego zeznania podatkowego.

Czy można rozliczyć ulgę internetową w e-PIT? Tak, nie ma z tym problemu - w tym wypadku dodajemy stosowną informację bez przekazywania plików dokumentów. Możliwe jednak, że urząd skarbowy będzie chciał zweryfikować te informacje. Dlatego ważne, aby i tak mieć przygotowane odpowiednie faktury lub rachunki za internet.