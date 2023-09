Ważna zmiana w bankach od 1 września. Dotyczy każdego klienta

Spis treści: 01 Od 1 września mDowód osobisty w banku traktowany jak plastikowy

Rząd zapowiedział wcześniej w tym roku, że mDokumenty będą uznawane na równi z plastikowymi dokumentami w większej liczbie miejsc.

Tak też się stało, bo od 14 lipca mDowód osobisty zrównał się z klasycznym w urzędach i nie tylko. Dłuższy okres przejściowy obowiązywał banki działające w kraju, które potrzebowały więcej czasu na przygotowanie się do zmian, ale i ten dobiegł końca.

1 września wchodzi w życie ważna zmiana obejmująca mDokumenty i związana z bankami w Polsce. Od tego dnia mDowód osobisty w instytucjach finansowych został zrównany z plastikowym i jest honorowany w taki sam sposób.

To oznacza, że banki są kolejnym miejscem, do którego nie musimy udawać się z portfelem. Wystarczy telefon z zainstalowaną aplikacją mObywatel 2.0. Kilka dni temu taką możliwość wprowadził dla własnych klientów PKO Bank Polski. Teraz muszą zrobić to pozostałe instytucje.

"Obowiązek respektowania mDowodu w aplikacji mObywatel przez instytucje finansowe oznacza, że każdy obywatel, który przyjdzie do takiej placówki, czy to firmy ubezpieczeniowej, czy banku, będzie mógł się wylegitymować mDowodem, czyli nie dojdzie do sytuacji, że ktoś nie będzie się mógł wylegitymować, bo np. zapomniał dowodu plastikowego." — komentuje Michał Kalinowski, pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. aplikacji mObywatel.

Dowód osobisty w aplikacji mObywatel. Jak to działa w bankach?

Osoby, które będą chciały skorzystać z elektronicznej możliwości identyfikacji i weryfikacji swojej tożsamości w banku, powinny mieć zainstalowaną najnowszą wersję mObywatela 2.0 wraz z mDowodem osobistych. Pracownik placówki bankowej poprosi takiego klienta o zeskanowanie kodu QR i tym samym potwierdzenie tożsamości.



Wystarczy zalogować się do aplikacji mObywatel, kliknąć na "kod QR" w dolnym menu ekranu, wybrać opcję "Zeskanuj kod QR" i zrobić to aparatem w telefonie lub wpisać kod przypisany do kodu QR, który wyświetli się obok niego na ekranie.



Po wykonaniu tych czynności na ekranie telefonu pojawi się informacja o udostępnianych danych oraz to, komu zostają one przekazane.



Po wybraniu mDowodu jako domyślnego dokumentu i kliknięciu "Udostępnij dane", pracownik banku będzie widział je na swoim urządzeniu i na ich podstawie dokona weryfikacji.

mObywatel 2.0 dostępny dla wszystkich

Aplikacja mObywatel 2.0, która zawiera m.in. cyfrowy dowód osobisty, została udostępniona dla wszystkich użytkowników latem 2023 roku. Nastąpiło to po kilku tygodniach publicznego programu pilotażowego, który był prowadzony na urządzeniach z systemami Android oraz iOS.

Platforma cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony rodaków. Aplikacja mObywatel została pobrana łącznie z App Store i Sklepu Play ponad 10 mln razy, a tylko w pierwszym kwartale 2023 r. ściągnięto ją ponad milion razy. Oprogramowanie daje dostęp także do innych dokumentów. Znajdziemy tu m.in. cyfrowe mPrawo jazdy, informacje o samochodzie w mPojeździe, Kartę Dużej Rodziny czy wybrane legitymacje, w tym szkolne i dla emerytów oraz rencistów.