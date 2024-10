Xiaomi zorganizowało specjalną konferencję, gdzie zaprezentowano wiele nowych produktów. Do najważniejszych z nich należą nowe flagowce z Androidem. Są to smartfony Xiaomi 15 i 15 Pro.

Ceny Xiaomi 15 i 15 Pro

Ceny smartfonów z serii Xiaomi 15 na razie ujawniono tylko dla chińskiego rynku. Kwoty prezentują się następująco:

Xiaomi 15 Pro - od 5299 juanów (ok. 2970 zł)

(ok. 2970 zł) Xiaomi 15 - od 4499 juanów (ok. 2520 zł)

Sprzedaż w Chinach rozpocznie się 31 października, ale w Europie poczekamy dłużej. Pewnie do pierwszego kwartału 2025 r. Nie ma też pewności, że na rodzimy rynek trafi model Pro. Możliwe, że tylko podstawowy Xiaomi 15, jak to było w przypadku poprzedniej serii 14.

Specyfikacja Xiaomi 15 Pro konkretna

Xiaomi 15 Pro to smartfon z mocnym wyposażeniem. Telefon ma najnowszy procesor Qualcomma, czyli potężny czip Snapdragon 8 Elite. Jest on wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono do 1 TB miejsca w postaci szybkich kości USF 4.0.

Zdjęcie Smartfony Xiaomi 15 Pro. / Xiaomi / materiały prasowe

Ekran to 6,73-calowy panel OLED-owy o rozdzielczości QHD+ i zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Jasność maksymalna to 3200 nitów. Energię dostarcza bateria o pojemności 6100 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 90 W. Nie zabrakło także wsparcia dla ładowarek bezprzewodowych (magnetycznych) o mocy do 50 W.

Aparat fotograficzny powstał we współpracy z Leicą i ma trzy sensory 50 MP. Główny obiektyw ze światłem f/1.44 współpracuje z Light Fusion 900, a ultraszerokokątny połączono z Samsung S5KJN1. Natomiast teleobiektyw 5x współpracuje z Sony IMX858. Przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Tańszy model Xiaomi 15 bez dopisku Pro ma mniejszy ekran o przekątnej 6,36 cala i rozdzielczości 1.5K, mniejszą baterię 5400 mAh oraz prostszy teleobiektyw 2.6x. W tym przypadku klienci mają do wyboru jednak więcej opcji kolorystycznych.

Zdjęcie Smartfony Xiaomi 15. / Xiaomi / materiały prasowe

Oba smartfony są pierwszymi, które pracują pod kontrolą Androida 15 z nową nakładką Xiaomi, czyli HyperOS 2. Z czasem będzie ona udostępniana w postaci aktualizacji na starsze telefony marki i wiemy, że ma to rozpocząć się od listopada br.

