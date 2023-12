Spis treści: 01 Brak programów TVP w telewizji naziemnej

02 Co zrobić, żeby 19 grudnia odbierać TVP i telewizję naziemną?

03 Jaka antena do telewizji naziemnej jest najlepsza?

Brak programów TVP w telewizji naziemnej

Zmiana standardu nadawania telewizji naziemnej dotyczy multipleksu 3 z programami Telewizji Polskiej. Pierwszy etap zmian już za nami. 15 grudnia rewolucja została wprowadzona na zachodzie Polski.

19 grudnia drugi etap zmian. TVP przejdzie wtedy na DVB-T2, czyli nowy system nadawania, w województwach:

warmińsko-mazurskim;

podlaskim;

mazowieckim;

lubelskim;

świętokrzyskim;

małopolskim;

podkarpackim.

We wtorek rano telewidzowie zobaczą czarny ekran zamiast programów TVP, pojawi się też komunikat o braku sygnału.

Co zrobić, żeby 19 grudnia odbierać TVP i telewizję naziemną?

Telewizory albo dekodery, które nie obsługują nowego standardu DVB-T2/HEVC, nie pozwolą na odbiór programów TVP z mutipleksu 3 (MUX-3). Znikną TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info, TVP Sport i TVP Historia. Łatwo jednak to sprawdzić. Jeśli dziś odbierasz Polsat albo TVN z telewizji naziemnej, wtedy po zmianie wystarczy wyszukać kanały i zaprogramować urządzenie (dekoder albo telewizor) na nowo.

Jeśli jednak nie odbierasz telewizji prywatnych, to konieczny będzie zakup dekodera DVB-T2 do odbioru telewizji naziemnej. Takie urządzenie to wydatek od 100 do 200 złotych.

Jeżeli telewizor w twoim domu został kupiony po 2020 roku, to jest już przystosowany do odbioru telewizji naziemnej w nowym standardzie. Ale i w tym wypadku konieczna będzie aktualizacja listy programów.

Jaka antena do telewizji naziemnej jest najlepsza?

Najlepsza antena do telewizji naziemnej powinna być dobrana w zależności od odległości od nadajnika. W przypadku, gdy jest to 10-15 kilometrów, wtedy dobrym wyborem będzie antena panelowa lub pokojowa. Do 50 kilometrów od nadajnika sprawdzi się antena kierunkowa. Jeśli natomiast jesteśmy oddaleni od stacji nadawczej o ponad 50 km, wtedy najlepiej zakupić antenę aktywną (kierunkową lub szerokokątną).

Istotne jest także miejsce montażu anteny. Najlepszą jakość obrazu zapewni antena zewnętrzna. Choć anteny pokojowe (wewnętrzne) są wygodne, to jednak odbiór sygnału może być zaburzony.

Należy pamiętać także o sprawdzeniu, czy kupowany sprzęt ma wbudowany wzmacniacz.