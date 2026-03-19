Zmienia rolnictwo i wygrywa w USA. Wielki sukces Polaka

AI, dane satelitarne i drony w walce o wyższe plony

Piotr Lazarek jest absolwentem wydziałów School of Engineering and Applied Science oraz Wharton School na University of Pennsylvania. Uzyskał podwójny dyplom poprzez program Jerome Fisher Program in Management & Technology. Polak jest także założycielem startupu Nirby, który rzuca wyzwanie tradycyjnym metodom zarządzania uprawami, zwiększając ich wydajność poprzez użycie nowych technologii.

System opracowany przez Lazarka integruje dane satelitarne z pracą autonomicznych dronów, aby identyfikować nieefektywności na polach uprawnych w czasie rzeczywistym. Wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji, Nirby przeprowadza błyskawiczną analizę gleby bezpośrednio u rolnika, co pozwala uniknąć badań laboratoryjnych, ciągnących się zwykle tygodniami.

Efektem końcowym są precyzyjne mapy aplikacji nawożenia. Ma to na celu "zwiększenie produktywności w obszarach upraw, które nie przynoszą spodziewanych plonów oraz redukcję nawożenia w tych o wysokiej wydajności" - czytamy w oświadczeniu Penn Today.

Projekt zdobył President's Sustainability Prize. Po raz pierwszy w historii ta elitarna nagroda trafiła w ręce osoby nieposiadającej obywatelstwa USA.

Wielki sukces Polaka. Jego startup daje rolnikom spore korzyści

Sukces polskiego innowatora nie przeszedł bez echa. Prezydent uczelni, J. Larry Jameson, podkreślił w oświadczeniu, że "precyzyjne rozwiązanie rolnicze Piotra czyni uprawy mądrzejszymi i bardziej zrównoważownymi. Efekt? Zmniejszony koszt, zwiększone plony i mniej zanieczyszczeń".

Korzyści płynące z wdrożenia technologii Nirby są wymierne. Rolnicy korzystający z systemu odnotowują spadek wydatków na nawozy o nawet 40%, przy jednoczesnym wzroście plonów sięgającym 15%. Technologia, wykorzystana na większą skalę, mogłaby przyczynić się do redukcji globalnego problemu emisji gazów cieplarnianych. Nadmierne nawożenie odpowiada bowiem za ok. 2,6 miliarda ton emisji dwutlenku węgla rocznie. To więcej niż generuje transport lotniczy i morski razem wzięte.

Nirby, który promuje się także jako "technologie kosmiczne dla rolnictwa precyzyjnego", rozwiązuje również problem rozproszenia technologii rolniczych. Oferuje on rolnikom zunifikowaną platformę zamiast wielu osobnych narzędzi.

Piotr Lazarek otrzymał wysoką nagrodę pieniężną i rozgłos

W uznaniu za innowacyjność i determinację w dążeniu do celu Piotr Lazarek otrzymał nagrodę o łącznej wartości 150 tys. dolarów. Kwota ta obejmuje 50 tys. na koszty utrzymania oraz 100 tys. na bezpośrednią realizację i rozwój projektu.

President's Sustainability Prize jest przyznawana studentom czwartego roku Penn, których propozycje mają potencjał na wprowadzenie trwałych, pozytywnych zmian w środowisku naturalnym. W konkursie rywalizowały setki najlepszych zespołów z czołowych światowych uczelni. Najbardziej prestiżową nagrodę dla startupów zdobył jednak projekt Polaka.

"Piotrek to kolega, wspaniały skromny facet. Od lat obserwuję jego walkę o marzenia, o technologię która tworzy. Przykład absolutnej determinacji. Piotrek, gratuluję!" - skomentował dr Maciej Kawecki, założyciel kanału This is IT.

W warszawskim zoo otwarto oddział ratunkowy dla rannych ptaków