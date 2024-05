Koniec popularnej usługi. Google wyłącza Podcasty

W ubiegłym roku Google zakomunikowało, że w 2024 roku usługa Podcasty zostanie wyłączona. Niedawno użytkownicy korzystający z rzeczonej funkcji otrzymali maile, w których firma przypomina o zbliżającym się końcu platformy. Z informacji zawartych w komunikacie wynika, że korzystanie z Podcastów Google nie będzie już możliwe po 23 czerwca.

Co istotne, po wycofaniu Podcastów, użytkownicy będą mogli pobrać swoje dane z owej usługi poprzez Google Takeout. Mowa tu między innymi o listach subskrypcji podcastów w formie pliku OPML. Będą one dostępne w tym miejscu przez rok.

W mailu wysłanym do użytkowników Google wskazuje na możliwość przeniesienia swoich subskrypcji z Podcastów Google do YouTube Music. W rzeczonym serwisie, podobnie jak w usłudze od Google, można słuchać podcastów z dowolnego miejsca bez konieczności płacenia za subskrypcję. Warto zaznaczyć, że po 29 lipca 2024 roku użytkownicy stracą możliwość eksportowania i przenoszenia swoich subskrypcji.

Jak przenieść swoje subskrypcje z Podcastów Google?

Aby ułatwić użytkownikom migrację na nową platformę, Google udostępniło narzędzie, dzięki któremu będzie można eksportować i przenosić swoje dotychczasowe subskrypcje do YouTube Music lub innej aplikacji do podcastów. Jak to zrobić?

W przypadku chęci przeniesienia subskrypcji do YouTube Music należy przejść do Ustawień aplikacji Google Podcasty, a następnie kliknąć opcję "Eksportuj do YouTube Music". Wówczas uruchomi się aplikacja YouTube Music. Wtedy należy wybrać opcję "Przenieś" widoczną u dołu ekranu. Po kilku sekundach subskrypcje ulubionych podcastów zostaną przeniesione.

Żeby przenieść swoje subskrypcje do innej aplikacji do podcastów, należy najpierw otworzyć aplikację Podcasty Google, potem przejść do ustawień, a następnie kliknąć "Pobierz" obok opcji "Eksportuj do innej aplikacji". Wówczas pobrana zostanie lista subskrypcji podcastów w formie pliku OPML, który będzie można zaimportować do innej aplikacji.