Zrozum swojego szefa. AI tłumaczy korpomowę na ludzki język

Język używany przez kadrę zarządzającą w dużych firmach stał się dla wielu pracowników niezrozumiałym żargonem. Wszystkie te dziwne skróty i anglicyzmy stosowane w korporacjach mają na celu przyspieszenie komunikacji, ale dla nowych osób w tym świecie zapamiętanie tego wszystkiego jest nie lada wyzwaniem, natomiast dla osób z zewnątrz targetowanie się na dedlajnach na ASAPie brzmi jak bełkot. Nie wspominając już o purystach językowych, którzy łapią się za głowy, słysząc, jak pracownicy korporacji "kaleczą" polszczyznę.

Prawdziwą wylęgarnią korpomowy jest serwis LinkedIn. Platforma społecznościowa dla firm, której właścicielem jest Microsoft, jest nie tylko namiętnie badana przez językoznawców, ale bywa też krytykowana i wyśmiewana za panujące tam trendy językowe. Zamiast skracać i uściślać skomplikowane idee, użytkownicy często piszą rozwlekłe elaboraty o tym, jak są podekscytowani stojącymi przed nimi wyzwaniami - czymkolwiek one by nie były.

Aby umożliwić wzajemne zrozumienie zwykłym ludziom i "korposzczurom", twórcy wyszukiwarki internetowej Kagi udostępnili innowacyjny translator, który potrafi przekładać codzienne zdania na zawodowy slang znany z platformy LinkedIn oraz - co ważniejsze - wykonywać tę operację w odwrotnym kierunku.

Narzędzie działa na podobnej zasadzie, co popularne aplikacje do tłumaczenia maszynowego, takie jak Tłumacz Google, ale idzie o krok dalej. Wykorzystuje ono duże modele językowe AI do analizy tekstu, mapowania go na profesjonalną terminologię oraz formatowania nastawionego na networking.

Dzięki nowemu translatorowi zabłyśniesz na LinkedIn

Translator oparty na sztucznej inteligencji szybko zyskał rozgłos w sieci dzięki humorystycznym przykładom, w których trywialne sytuacje życiowe, takie jak pójście do toalety, zamieniane są w posty o "zarządzaniu zasobami w obliczu nieoczekiwanych wyzwań". Jednak poza funkcją rozrywkową, Kagi Translator pełni istotną rolę praktyczną, pomagając pracownikom zrozumieć realny przekaz ukryty za skomplikowanymi komunikatami menadżerów.

Rozwiń

Przykładem skuteczności narzędzia jest analiza wypowiedzi dyrektora Hormel Foods o strategii wzrostu opartej na "wartości dodanej", którą system Kagi uprościł do konkretnej informacji o skupieniu się na wysokomarżowych produktach i wycofaniu z nieprzewidywalnego rynku surowców.

Wartość takiego rozwiązania potwierdzają również badania naukowe przeprowadzone na Uniwersytecie Cornella. Badacze opracowali tzw. Skalę Podatności na Korporacyjny Bełkot (CBSR), definiując go jako styl komunikacji wykorzystujący abstrakcyjne słowa-klucze w sposób wprowadzający w błąd. Analiza danych wykazała, iż osoby wykazujące wysoką aprobatę dla tego typu nowomowy często radzą sobie gorzej z praktycznymi zadaniami zawodowymi. Korporacyjny żargon postrzegany jest tu jako narzędzie maskujące brak konkretnych umiejętności, a nowa funkcja Kagi pozwala użytkownikom przebić się przez tę informacyjną zasłonę dymną.

"LinkedIn Speak" nie jest jedyną funkcją Kagi Translatora. Aplikacja, dostępna w przeglądarce, oferuje także inne style, takie jak slang Gen Z czy języki fikcyjne, choć to właśnie moduł do tłumaczenia korpomowy uznawany jest za najbardziej przydatny.

Niedźwiedzie budzą się z zimowego snu. Są głodne, ale prawdziwe obżarstwo dopiero się zacznie © 2026 Associated Press