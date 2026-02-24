ChatGPT dostępny jest w kilku planach - od wersji darmowej po opcję Pro za 200 dolarów na miesiąc. OpenAI szykuje coś dla najbardziej wymagających użytkowników, ale za mniejsze pieniądze. Tą nowością jest subskrypcja Pro Lite. Ile za taka przyjemność?

Ceny planu ChatGPT Pro Lite i ile zapłacimy w Polsce?

Nowa subskrypcja została nazwana ChatGPT Pro Lite i ma wypełnić lukę między planami Plus praz Pro. Ten pierwszy kosztuje 20 dolarów miesięcznie, a drugi 10 razy tyle. Z informacji, do których dotarł inżynier Tibor Blaho wynika, że cena nowego planu została ustalona na 100 dolarów/miesiąc. Tanio nie jest.

Ile zapłacimy w Polsce? Biorąc pod uwagę, że plan ChatGPT Plus w Polsce kosztuje 99,99 złotych/miesiąc, to można zakładać, że za Pro Lite trzeba będzie zapłacić 499,99 złotych.

OpenAI na razie nie ogłosiło oficjalnie nowego planu, ale powinno to nastąpić w niedługim czasie. Co ciekawe, wcześniej w tym miesiącu pomysł na "Pro Lite" został zgłoszony przez jednego z użytkowników forum społeczności i tam spotkał się z dużym aplauzem. Wygląda na to, że informacja dotarła do twórców ChatGPT i jest to odpowiedź na zaproponowaną ideę.

Co zaoferuje subskrypcja ChatGPT Pro Lite?

Nowy plan będzie dwa razy tańszy od subskrypcji Pro, a więc z pewnością zostanie z czegoś ogołocony. Wygląda jednak na to, że nadal będzie to świetna propozycja dla nawet bardzo wymagających użytkowników, co ujawnia strona z informacjami o szykowanym planie.

Użytkownicy ChatGPT Pro Lite uzyskają nieograniczony dostęp do najlepszych modeli OpenAI, zaawansowanych funkcji głosowych bez ograniczeń oraz brak limitów na generowanie obrazów i wideo. Następnie mamy dostęp do agentów Codex o priorytetowej prędkości i prawdopodobnie od 3 do 5 razy większe limity dla modelu głębokiego rozumowania w porównaniu do subskrypcji Plus, co sugeruje kod źródłowy prześwietlony przez Blaho.

Oficjalne szczegóły powinniśmy poznać wkrótce. OpenAI zapewne jest już bardzo blisko uruchomienia nowego planu.

