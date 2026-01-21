Podawanie nieprawdziwych informacji odnośnie wieku jest nie tylko wielką bolączką serwisów społecznościowych. Wiem o tym również OpenAI, czyli firma ukrywająca się za sukcesem ChatGPT. Twórcy popularnego narzędzia postanowili coś z tym zrobić, co ma związek z dalszym rozwojem platformy.

OpenAI ograniczy konta nieletnim użytkownikom

Twórcy ChatGPT przekazali, że wprowadzają nową funkcję, która odpowiada za weryfikowanie wieku użytkowników. Nowe narzędzie ma umożliwić sprawdzenie, czy dane konto nie należy czasem do osoby nieletniej. Po co OpenAI w ogóle to robi? Firma wyjaśnia to w następujący sposób.

Gdy model przewidywania wieku oszacuje, że konto może należeć do osoby poniżej 18 roku życia, ChatGPT automatycznie dostosuje dodatkowe zabezpieczenia, mające na celu ograniczenie narażenia na wrażliwe treści

Warto dodać, że nowe narzędzie związane z określaniem wieku będzie wdrażane w ujęciu globalnym, a więc nie ominie także użytkowników ChatGPT z Polski. W krajach Unii Europejskiej ma pojawić się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Rodzi się pytanie: co zrobić w przypadku omyłkowej klasyfikacji?

Oczywiście może dojść do sytuacji, że użytkownicy mający skończone 18 lat zostaną uznani za nieletnich. Na szczęście OpenAI przygotowało system odblokowujący pełny dostęp dla dorosłych. Będzie to możliwe poprzez przesłanie selfie z użyciem platformy Persona.

ChatGPT wyświetli treści dla dorosłych

Działania OpenAI wiążą się z wprowadzeniem innej funkcjonalności. To treści przeznaczone dla osób pełnoletnich. Firma pod koniec zeszłego roku przekazała, że ChatGPT powinien dostać "tryb dla dorosłych" jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r. Ma on być oferowany użytkownikom, którzy mają zweryfikowany wiek.

Ruch OpenAI z pewnością nie dziwi, bo kolejne kraje starają się wprowadzać ograniczenia związane z dostępem dzieci do serwisów społecznościowych i różnego typu treści. ChatGPT ma obecnie około 800 mln aktywnych użytkowników każdego tygodnia. Trudno bez odpowiedniej weryfikacji stwierdzić, ile tych kont należy do osób niepełnoletnich.

Przy okazji warto dodać, że użytkownicy ChatGPT zobaczą reklamy. Na razie w Stanach Zjednoczonych, ale z czasem będzie tak pewnie też na innych rynkach.

