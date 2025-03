W ostatnim czasie świat ogarnęło istne szaleństwo związane ze sztuczną inteligencją. Korzystają z niej uczniowie do pisania dłuższych prac, naukowcy, za których AI pisze artykuły, a także całe mnóstwo firm. Jak wynika z badania Navigator przeprowadzonego przez SD Worx już ponad 42 proc. polskich firm wdrożyło sztuczną inteligencję, co plasuje nas w czołówce 18 państw objętych raportem.

Ale sztuczna inteligencja to nie tylko szanse. To również zagrożenia, z którymi należy się liczyć. Jest wykorzystywana do przeróbek zdjęć, fałszowania dzieł sztuki i wielu innych przestępczych działań. Wiele osób obawia się także, że jej nadmierne wprowadzenie może skutkować zastąpieniem człowieka w pracy i wyparciem z rynku wielu zawodów. Wśród najbardziej zagrożonych wyparciem z rynku przez nieumiejętnie i nieetycznie stosowaną technologię grup społecznych są kobiety.

Czy sztuczna inteligencja wyprze kobiety z rynku pracy? Ekspertka nie ma wątpliwości

Z opublikowanego pod koniec 2024 roku przez Polski Instytut Ekonomiczny raportu "AI na polskim rynku pracy" wynika, że najbardziej zagrożone konkurencją ze strony sztucznej inteligencji zawody to: finansiści, prawnicy, niektórzy urzędnicy państwowi, specjaliści ds. administracji, programiści i tłumacze. Według szacunków PIE to około 3,8 mln osób, z czego aż 60 proc. czyli 2,16 mln to kobiety.

Czy będą musiały się przygotować na rewolucję w swoim życiu zawodowym. W żadnym wypadku, jeszcze na tym zyskają!

- Narażone na negatywny wpływ AI - a taki może mieć miejsce, jeśli technologia jest stosowana nieodpowiedzialnie i nieetycznie, czyli zamiast być narzędziem dla pracowników, próbuje się nią ich zastąpić - są te zawody, gdzie dominują osoby ze specjalistycznym i wyższym wykształceniem. A więc właśnie kobiety, które statystycznie częściej mają takie kompetencje. Ale posiadana przez nie wiedza i doświadczenie pozwalają im się łatwiej adaptować do nowych warunków rynku pracy i zdobywać nowe umiejętności - mówi Teresa Olszewska, Dyrektor Zarządzająca europejską firmą SD Worx SAP Solutions i managerka z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku usług IT.

Uważa ona, że kluczowe kompetencje dla rynku pracy w przyszłości będą wymagały połączenia umiejętności cyfrowych, analitycznych, komunikacyjnych ale także empatii, a z tymi sztuczna inteligencja pozostaje daleko w tyle. Wiedza specjalistyczna kobiet i kompetencje miękkie nie tylko pozwolą im dotrzymać kroku na błyskawicznie zmieniającym się rynku pracy, ale też zagrożenie przekuć w swój potężny atrybut.

- Rynek nowoczesnych technologii wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji i wyprzedzających ruchów w planowaniu kariery. Moim zdaniem kobiety poradzą sobie na nim świetnie. Już dziś, chociażby na podstawie badania "Women and AI:challenges, perceptions, and perspectives in the CEE region" przygotowanego przez Women Go Tech wiemy, że ponad połowa kobiet (61 proc.) wykazuje zainteresowanie podnoszeniem swojej wiedzy na temat sztucznej inteligencji, a 41 proc. planuje się kształcić lub pracować w dziedzinach związanych ze sztuczną inteligencją. To pokazuje, że kobiety są bardzo świadome znaczenia kompetencji przyszłości i będą je doskonalić - zaznacza Teresa Olszewska.

