Sztuczna inteligencja od kilku lat potrafi doskonale naśladować dowolny głos. Wystarczy jej próbka nagrania mowy, aby nauczyła się barwy głosu, wymowy poszczególnych fonemów, artykulacji, tempa itd. Może to nam zapewnić wiele rozrywki, ale też tworzy zagrożenie - podłożonym głosem można kogoś oszukać. Niektórzy mają też wątpliwości, czy takie ożywianie zmarłych ludzi nie jest dla nich brakiem szacunku. A jak to będzie wyglądać w "Ranczu"?

Popularny serial "Ranczo" był emitowany w latach 2006-2009, a następnie 2011-2016. W sumie wyemitowanych zostało 10 sezonów. Scenariusz do 11. sezonu zaczął powstawać, ale ostatecznie nie został on nakręcony. Twórca scenariusza, Andrzej Grembowicz, odszedł po długiej chorobie w 2018 r., zdoławszy napisać tylko 6 odcinków. Z kolei dwa lata później zmarł słynny aktor z obsady "Rancza". Teraz jego głos zostanie cyfrowo odtworzony przy pomocy technologii generowania mowy przez sztuczną inteligencję.

Paweł Królikowski, który w "Ranczu" wcielał się w postać Jakuba "Kusego" Sokołowskiego, zmarł w 2020 roku. Grał on partnera Lucy Wilskiej, głównej bohaterki serialu (Ilona Ostrowska). W nadchodzącym 11. sezonie jego głosem przemówi sztuczna inteligencja. Na wykorzystanie jego głosu zgodziła się żona zmarłego aktora, Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Inna gwiazda serialu, Piotr Pręgowski grający Pietrka, stwierdził, że jeżeli istnieje technologia, która to umożliwia, to nie widzi on przeciwwskazań. Zatem już postanowione - "Kusy" ponownie do nas przemówi.