Badania wykazały, że osoby zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi są bardziej narażone na wypadki oraz otrzymywanie mandatów drogowych. Dlaczego tak się dzieje? Głównie ma to związek z ogromną liczbą możliwych rozproszeń, które mogą wystąpić podczas jazdy samochodem.

Okazuje się, że nieleczone objawy ADHD u dorosłego kierowcy mogą dawać podobne odczucia jak jazda pod wpływem alkoholu. Eksperci twierdzą jednak, że wyniki badań nie powinny zniechęcać osób z ADHD do jazdy, szczególnie tych, którzy dobrze radzą sobie za kierownicą.

U osób z ADHD występują trudności z koncentracją i nieuważnością, co może być przyczyną trudności z opanowaniem jazdy samochodem. Według ekspertów mózg ADHD inaczej filtruje informacje niż mózg neurotypowy i potrzebuje większej stymulacji oraz zaangażowania, aby utrzymać uwagę.

To nie oznacza, że wszyscy kierowcy z ADHD są gorsi na drodze - wręcz przeciwnie, osoba ze zdiagnozowanym ADHD , która dobrze sobie z tym radzi, może być bezpieczniejszym kierowcą niż osoba bez ADHD.

Istnieje wiele rozpraszaczy, które mogą osłabić koncentrację kierowcy również bez ADHD. Są to na przykład telefony komórkowe, inni pasażerowie czy zły stan psychiczny. To może narazić każdego na większe ryzyko wypadku.

Warto zastanowić się nad swoją zdolnością do prowadzenia samochodu, zanim wsiądziesz się za kierownicę - sprawdzić, czy jesteś zmęczony, może coś cię rozprasza, bo o czymś intensywnie myślisz lub jesteś świeżo po kłótni i traga tobą gniew? To wszystko powoduje, że możesz być w większym ryzyku spowodowania wypadku drogowego. Jeśli nie czujesz się skoncentrowany na tyle, by jeździć bezpiecznie, nie rób tego.