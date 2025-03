Rekordowe ceny kawy w 2024 roku. Co się dzieje?

W 2024 roku ceny kawy na świecie wzrosły o prawie 39% w porównaniu do poprzedniego. Do grudnia Arabica zaliczyła wzrost ceny o ponad 80%, czyniąc ją najwyższą od wielu lat, natomiast w lutym 2025 roku na giełdzie nowojorskiej osiągnęła nowy rekord - wzrost o ponad 100% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, czyli o około 20 zł za 1 kg.

Skąd ten wzrost ceny kawy?

Wszystko może mieć związek z suszą, która dotknęła dwóch czołowych producentów kawy - Wietnam i Brazylię. W wakacje w Brazylii doszło do najgorszej suszy od 70 lat, a po niej przyszły gwałtowne deszcze, niszczące uprawy i stawiające pod znakiem zapytania przyszłoroczne plony. Zmiany klimatyczne mają ogromny wpływ na uprawę kawy, co przekłada się na mniejszą dostępność kawy na rynku, a co za tym idzie - wyższe ceny.

Problemem jest również częściowa blokada Kanału Sueskiego, z którego korzystają producenci kawy z Afryki Wschodniej i Azji. Wpływa to na duże opóźnienia w dostawach ziaren do europejskich palarni, co pogłębia niedobór kawy.

Ważnym aspektem jest zatwierdzenie przez Unię Europejską projektu, który ma chronić lasy na świecie. Zgodnie z nim wszyscy zaangażowani w produkcję kawy muszą udokumentować, że ziarna nie pochodzą z plantacji powstałej w wyniku wycinki drzew. Przewiduje się duże kary za brak odpowiedniej dokumentacji, jest to jednak ciężkie do wdrożenia w wielu krajach, w których panuje chaos administracyjny i korupcja. Projekt został kolejny raz opóźniony właśnie przez te problemy.

Do samej ceny kawy należy doliczyć koszty importu, wypalenia, opakowania itp. I chociaż wciąż możemy znaleźć w sklepie opakowania po 50 zł za 1 kg, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że tę kawę wyprodukowano jeszcze przed podwyżkami (rok/dwa lata temu) lub jej jakość jest adekwatna do ceny.

Jakie są konsekwencje podrożenia kawy?

Popyt na kawę rośnie, a w tym roku ma być rekordowy, więc producenci tym bardziej się niepokoją, czy zdołają zapewnić odpowiednią ilość kawy. Wielkie koncerny głoszą, że dołożą wszelkich starań, aby klienci wciąż płacili tyle samo.

Kakao w podobnej sytuacji, co kawa

Również kakao osiągnęło swój rekord cenowy kilka miesięcy temu. Z powodu niekorzystnych warunków pogodowych spadła produkcja na Wybrzeżu Kości Słoniowej i Ghanie, które są głównymi dostawcami kakao, a pozostałe kraje produkujące nie nadrobiły tego spadku.

