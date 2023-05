Google: usuniemy wam konta! Wielkie sprzątanie nieaktywnych kont

Czy posiadacie konto Google, na które długo się nie logowaliście? Jeśli tak, to mogę mieć dla was złą wiadomość. Jeżeli bowiem w grudniu tego roku wypadną 2 lata nieaktywności konta, Google trwale je usunie razem z waszymi danymi. Po co? Odpowiedź jest prosta.

Zdjęcie Google usuwa nieaktywne konta. Sprawdź, czy usunie Twoje / ©rokastenys/123RF.COM / 123RF/PICSEL