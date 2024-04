Chińska stacja Tiangong trafiona kosmicznym śmieciem

Tiangong to chińska stacja kosmiczna, która znajduje się na orbicie Ziemi. Przebywający na jej pokładzie tajkonauci mieli w ostatnim czasie trudne zadanie. Placówka została trafiona kosmicznym śmieciem, co doprowadziło m.in. do problemów z zasilaniem z paneli słonecznych. Na szczęście sytuacja została opanowana.

Zdjęcie Chińska stacja Tiangong trafiona kosmicznym śmieciem. / China Manned Space Engineering Office / materiały prasowe