Co stało się z flagami pozostawionymi na Księżycu? Czy nadal tam są?

Symboliczna czynność w postaci zatknięcia flagi na Księżycu miała podkreślać dotarcie amerykańskiej misji na Srebrny Glob. Gest ten wywołał wiele sporów, podobnie jak cała misja i związane z nią materiały. Do dziś pierwsze lądowanie na Księżycu wzbudza wiele emocji.

Abstrahując jednak od sporów np. na temat zasadności symbolicznego zatykania flagi na ziemskim satelicie w kontekście „Traktatu o przestrzeni kosmicznej”, a więc wykluczeniu roszczeń terytorialnych względem Srebrnego Globu, otwarte pozostaje kilka innych pytań. Na przykład to, które podnosi kwestię: Co stało się z flagami pozostawionymi przez astronautów na Księżycu?

Sześć amerykańskich flag na powierzchni Księżyca. Czy wciąż je widać?

Dr Anne Platoff opracowała swego czasu dla NASA specjalny raport zatytułowany: „Gdzie wcześniej nie dotarła żadna flaga: polityczne i techniczne aspekty umieszczenia flagi na Księżycu”. Oprócz podkreślenia, że fakt, iż załoga Apollo 11 umieściła flagę Stanów Zjednoczonych na powierzchni Księżyca to ściśle symboliczna czynność, badaczka poruszyła wiele innych zagadnień dotyczących procederu, łącznie z przygotowaniami przed lotem, wyzwaniami technicznymi i testowaniem materiałów etc.

Prowadząc badania, ekspertka zauważyła też, że np. flaga z misji Apollo 11 miała poziomy drążek, który pozwalał na to, by materiał „unosił się” bez wiatru, a do tego podczas różnych misji umieszczano na ziemskim satelicie flagi, które różniły się np. gabarytami. Jak ich atrybuty wpłynęły na to, w jakim stanie mogą być dziś te flagi pozostawione na Księżycu? Czy wciąż je widać, czy też obróciły się w pył?

Zdjęcie Astronauci z kolejnych amerykańskich misji księżycowych zostawiali na powierzchni Księżyca flagi. / NASA/AFP / AFP

Ślady ludzi na Księżycu. Co się stało z pozotawionymi przez astronautów flagami?

Dr Anne Platoff obecnie pracuje na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara, gdzie zajmuje się m.in. weksylologią, czyli dyscypliną pomocniczą historii obejmującą zagadnienia chorągwi jako rzeczywistych i symbolicznych znaków m.in. państwowych, terytorialnych i wojskowych. W niedawnej rozmowie ze Space.com na temat flag pozostawionych na Księżycu ekspertka powiedziała:

- Jedną z rzeczy, którą ciągle widzę w artykułach, jest to, że flagi na pewno wyblakły od ekspozycji na światło słoneczne. Chociaż zdarza się to niektórym flagom na Ziemi, nie jestem przekonana co do tego, czy biorąc pod uwagę zachodzące wówczas procesy, miałoby to miejsce w środowisku księżycowym — wyjaśniła.