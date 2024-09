Woda w kosmosie

Zważywszy na fakt, że zgodnie z obecną wiedzą woda jest jednym z warunków niezbędnych do rozwoju życia, od dawna spekuluje się na temat możliwości obecnego lub przyszłego zasiedlenia obfitujących w wodę super-Ziemi, czyli planet o masie wielokrotnie większej od naszego globu i powierzchni pokrytej oceanem. Bazując na szeroko zakrojonych badaniach nad składem tego typu egzoplanet i interakcji, jakie w nich zachodzą, specjaliści ustalili, że planety są znacznie bardziej zasobne w wodę, niż wcześniej zakładano.

- Im większa planeta i im większa jej masa, tym bardziej woda ma tendencję do przemieszczania się wraz z kroplami żelaza i integrowania się z jądrem. W pewnych okolicznościach żelazo może wchłonąć do 70 razy więcej wody niż krzemiany — wyjaśnia Dorn.

Super-Ziemia nie musi mieć głębokiego oceanu

Nowe badania odnoszą się do spekulacji na temat planet pozasłonecznych, które potencjalnie pokryte są oceanem. Według Dorn i innych ekspertów wiele wskazuje na to, że planety z ogromnymi zbiornikami wody są prawdopodobnie rzadkim zjawiskiem, ponieważ większość wody na super-Ziemiach nie znajduje się wcale na ich na powierzchni, jak zakładano do tej pory, ale jest uwięziona w środku.

Nie wyklucza to tego, że takie światy mogą sprzyjać bytowaniu tam organizmów żywych. Planety o stosunkowo wysokiej zawartości wody zawartej w ich głębi mogą wciąż mieć potencjał do stworzenia warunków podobnych do ziemskich. Jak podsumowują Dorn i jej koledzy, ich badanie rzuca zatem nowe światło na potencjalne istnienie światów obfitujących w wodę, które mogłyby wspierać życie.

Pełne wyniki badań opublikowane zostały na łamach „Nature Astronomy”.

