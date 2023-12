Eris to planeta karłowata daleko za Plutonem. Świat jest "miękki"

Pluton jest najbardziej znaną planetą karłowatą w Układzie Słonecznym, o której dowiedzieliśmy się dużo dzięki misji New Horizons. Nie jest jednak jedynym takim światem w naszym systemie. Wśród nich jest również Eris, którą odkryto niespełna dwie dekady temu.

Eris znajduje się znacznie dalej niż Pluton

Pluton jest planetą karłowatą, która od Słońca jest oddalona średnio o niespełna 40 jednostki astronomiczne (jedna z nich określa odległość Ziemi od naszej gwiazdy). Teraz wyobraźcie sobie, że Eris znajduje się około 68 razy dalej niż nasza planeta od Słońca. Na naszym niebie jest tak mała, że można ją dostrzec w postaci pojedynczego piksela światła.

Reklama

Eris odkryto w 2005 r. na zdjęciach, które wykonano w październiku 2003 r. Jest to planeta karłowata o wielkości zbliżonej do Plutona i jest to niewielki świat. Tak duża odległość obiektu od Słońca sprawia, że jeden obrót wokoło gwiazdy trwa około 557 lat.

Planeta karłowata jest skuta lodem i traci ciepło

Zespół naukowców postanowił przyjrzeć się bliżej Eris i w tym celu wykorzystano m.in. dane zebrane przez obserwatoria w Chile. Planeta karłowata ma prawdopodobnie skaliste jądro, które otacza lodowa skorupa. Świat ten traci ciepło i to napędza powolne wirowanie lodu. Dlatego uczeni sądzą, że powierzchnia powinna być całkiem gładka. Ma to być spowodowane płynącym lodem.

Uczeni pokusili się nawet o stwierdzenie, że jest to "miękki" świat i porównali go do sera. Jest to związane z tendencją do lekkiego pływania. Warto dodać, że Eris ma księżyc o nazwie Dysnomia i oba obiekty są ze sobą ściśle związane grawitacyjnie. Do tego stopnia, że są zwrócone do siebie cały czas jedną stroną.

Przez nią Pluton stracił status planety

Odkrycie Eris przez astronoma Mike'a Browna spowodowało dla Plutona duże konsekwencje. W 2006 r. planeta straciła swój status i w ten sposób w Układzie Słonecznym pozostało osiem obiektywów tego typu. Pozostałe (te mniejsze) zakwalifikowano w roli planet karłowatych.