Najsilniejszy deszcz meteorów Eta Akwarydy w stuleciu. Będzie zjawiskowo

Eta Akwarydy to rój meteorów, którego nazwa wywodzi się od gwiazdy Eta Aquarii w gwiazdozbiorze Wodnika. W rzeczywistości jego pochodzenie związane jest z kometą. Co roku Ziemia przechodzi przez ten region i dzięki temu mamy okazję oglądać deszcz meteorów. Tegoroczny zapowiada się naprawdę zjawiskowo.

Majowy deszcz meteorów Eta Akwarydy najsilniejszy w stuleciu

Naukowcy nie pozostawiają złudzeń. Tegoroczny deszcz meteorów Eta Akwarydy ma szansę być najsilniejszym w całym stuleciu. Jego szczyt przypadnie na okolice 6 maja i w tym roku zbiegnie się z nowiem Księżyca.

To sprawi, że nocne niebo przed świtem będzie ciemne i to może przynieść idealne warunki do obserwacji deszczu meteorów, który powinien być wyjątkowo dobrze widoczny, co na półkuli północnej naszej planety jest rzadkością. Związane to jest z promieniem Eta Akwarydy, który po naszej części globu wschodzi o porze, gdzie najjaśniejsze meteoryty blakną w świetle dziennym.

Sytuacja wygląda lepiej na południowej półkuli planety. Dla przykładu promień w Australii wschodzi około godziny 1:30-2:00 w nocy, co stwarza świetne warunki do obserwacji.

W szczycie nawet 20-30 meteorów co godzinę

Podczas nasilenia zjawiska, co przypada na poranek 6 maja, będzie można zaobserwować nawet 20-30 meteorów co godzinę. Oczywiście warto mieć na uwadze, że nie pojawią się one równomiernie. To oznacza, że na przykład przez 15 minut nie będzie widać żadnego, a potem nagle uda dostrzec się kilka.

Naukowcy twierdzą, że istnieją pewne przesłanki związane z tym, że tegoroczny szczyt deszczu meteorów Eta Akwarydy będzie aktywniejszy niż zazwyczaj. Za kilka dni spadające gwiazdy na niebie mogą być naprawdę liczne. Wnioski napływają z modelowania zachowania roju i przesłanek związanych ze znaczącym wzrostem występowania.

To zasługa komety Halleya

Deszcze meteorów występują, gdy Ziemia przechodzi przez obszar, gdzie znajdują się pozostałości po asteroidach lub kometach. Eta Akwarydy pochodzi od drugiego z wymienionych obiektów i to nie byle jakiego, bo jednego z najbardziej znanych. To słynna kometa Halleya.

Kometa Halleya (oficjalna nazwa 1P/Halley) okrążą naszą gwiazdę co około 76 lat. Każde zbliżenie do Słońca powoduje wyrzucanie pyłu i gazu. Ziemia przenika przez te warstwy dwa razy do roku. Pierwszą są wymienione Eta Akwarydy. Drugą Orionidy, czyli dobrze znany rój meteorów, który jest widoczny w październiku z obu półkul planety.

Obecnie kometa Halleya znajduje się daleko od Słońca i pod koniec 2023 r. osiągnęła aphelium. Wtedy była zlokalizowana w największej odległości od gwiazdy Układu Słonecznego - blisko 5,3 mld km. Natomiast peryhelium (największe zbliżenie) komety nastąpi dopiero 28 lipca 2061 r., czyli nieprędko.