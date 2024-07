Dane dostarczone przez sondę Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) należącą do NASA pozwoliły badaczom na namierzenie jaskini, która potencjalnie mogłaby stać się bazą księżycową dla eksploratorów.

Jak wyjaśnili eksperci po analizie danych radarowych, podziemna struktura jest miejsce obiecującym, „ponieważ oferuje schronienie przed trudnym środowiskiem powierzchniowym i może wspierać długoterminową eksplorację Księżyca przez ludzi”.

Baza na Księżycu. Sonda kosmiczna NASA dostarczyła danych o miejscu

Wyniki badań udostępnione 15 lipca 2024 r. przez naukowców dotyczą danych pozyskanych przez obecny na pokładzie Lunar Reconnaissance Orbiter instrument Mini-RF w 2010 roku. Głównym celem Mini-RF jest poszukiwanie podziemnych złóż lodu wodnego, ale badacze pozyskują tym sposobem także inne informacje. Zdjęcia radarowe, które przeanalizowano, zostały wykonane na obszarze Mare Tranquillitatis (Morze Spokoju) — miejscu, gdzie w 1969 roku odbyło się lądowanie misji Apollo 11.

Badacze z Uniwersytetu w Trydencie we Włoszech analizując dane dotyczące ukształtowania terenu, odkryli, że istnieje tam wejście, które prowadzi do podpowierzchniowej jaskini o długości ok. 80 metrów, głębokości ok. 130-170 metrów i szerokości ok. 45 metrów. System jaskiniowy znajduje się ok. 150 metrów pod powierzchnią.