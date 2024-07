Są na ziemskiej orbicie i mogą wywołać ogrom szkód. Alarmujący raport

Ogrom kosmicznych śmieci, mnóstwo nowych satelitów. Ziemska orbita jest "zakorkowana"

Według ekspertów, mimo zauważalnych zwiększonych wysiłków na rzecz ograniczenia tej ogromnej liczby zanieczyszczeń — w 2023 roku ESA stworzyła Kartę Zero Odpadków (Zero Debris Charter), która reguluje osiągnięcie neutralności względem odpadów do 2030 roku i do tej pory podpisało ją kilkanaście krajów i ponad 100 różnych podmiotów komercyjnych i niekomercyjnych — śmieci w kosmosie nadal się gromadzą. I postępuje to bardzo szybko. Do tego dochodzi inny problem.

W minionym roku pobito bowiem rekord pod względem liczby wystrzelonych satelitów, z czego większość była związana z komercyjnymi przedsięwzięciami (chodzi o takie konstelacje jak Starlink od SpaceX czy Kuiper Systems Amazona). Na niską orbitę okołoziemską (LEO) w 2023 r. trafiło ok. 2700 satelitów. Łącząc te obiekty z ogromną liczbą unoszących się na tych wysokościach śmieci, w kosmosie tworzy się nie tylko śmietnik, ale i „korek”.