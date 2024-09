Spektakularna eksplozja chińskiej rakiety podczas lądowania

Otóż po udanym wysunięciu i rozłożeniu stabilizatorów, nagle rakieta gwałtownie przyspieszyła opadanie i to ostatecznie doprowadziło do jej katastrofy. Eric Berger, amerykański specjalista od przemysłu kosmicznego, przyznał, że była to najbardziej spektakularna katastrofa rakiety, jaką widział w historii.

W sieci pojawił się rewelacyjnej jakości materiał filmowy, na którym uwieczniono cały lot i próbę lądowania rakiety Nebula-1. Technicy z firmy Deep Blue Aerospace wykorzystali w tym celu sportowego drona. Ujęcia zapierają dech i szczególnie powinny przypaść do gustu wszystkim fanom technologii kosmicznych i podboju kosmosu.