Supergromada gwiazd w Drodze Mlecznej na spektakularnym zdjęciu NASA

Droga Mleczna jest galaktyką, gdzie ciągle rodzą się nowe gwiazdy, choć nie tak dużo jak w przeszłości. Często znajdują się one w gromadach i jedna z nich zasługuje na określenie "super" i to pod wieloma względami.

Supergromada gwiazd na zdjęciu z teleskopu Chandra należącego do NASA

NASA skierowała kosmiczny teleskop rentgenowski Chandra w kierunku supergromady gwiazd o nazwie Westerlund 1. Jest to największy tego typu obiekt wśród wszystkich zaobserwowanych w Drodze Mlecznej. To prawdziwa fabryka gwiazd, gdzie rodzą się nowe twory tego typu i jest ich tam całe mnóstwo.

Zdjęcie Obraz supergromady gwiazd Westerlund 1 przechwycony przez teleskop Chandra. / X-ray: NASA/CXC/INAF/M. Guarcello et al.; Optical: NASA/ESA/STScI; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare / materiał zewnętrzny

Teleskop Chandra uchwycił na zdjęciu mnóstwo szczegółów Westerlund 1. Supergromada zawiera wiele młodych gwiazd, które na obrazie widać w postaci różowych oraz białych punktów. Natomiast różowe, zielone i niebieskie plamki to rozproszony, ogrzany gaz znajdujący się w tym regionie Drogi Mlecznej.

Westerlund 1 to fabryka gwiazd w Drodze Mlecznej

Gwiazdy znajdujące się w tej supegromadzie są stosunkowo młode. Wiek Westerlund 1 astronomowie szacują na około 3-5 mln lat. Dla porównania Słońce ma około 4,6 mld lat. Zbiór znajduje się około 13 tys. lat od Ziemi i rozciąga się na szerokość 7 lat świetlnych. Dla porównania średnica całej Drogi Mlecznej to około 105,7 tys. lat świetlnych. Taka odległość sprawia, że jest to dobry cel do badań astronomicznych.

Masa Westerlund 1 szacowana jest na około 100 tys. mas Słońca. Badania nad tym obiektem prowadzone są m.in. w ramach projektu EWOCS. Jeszcze przed jego uruchomieniem teleskop Chandra wykrył tam 1721 źródeł promieniowania rentgenowskiego. Zgromadzone później dane ukazały blisko 6 tys. źródeł.

Warto dodać, że teleskop rentgenowski Chandra wykrył, że 1075 z wykrytych gwiazd jest stłoczonych w obszarze o szerokości zaledwie 4 lat świetlnych. Jest to "serce" supergromady Westerlund 1. Dla porównania Słońce od najbliższej gwiazdy (Proxima Centauri) dzieli nieco większa odległość w postaci 4,24 lat świetlnych.

Warto dodać, że teleskop Chandra został wykorzystany do badania supergromady przez 12 dni. NASA wystrzeliła to obserwatorium rentgenowskie w kosmos w 1999 r., w ramach misji STS-93 z użyciem promu Columbia.

