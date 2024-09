Teleskop Webba znalazł potencjalne brakujące ogniwo ewolucji wszechświata

Ze względu na dość dziwną charakterystykę, astronomowie z NASA, ESA i CSA podejrzewają, że galaktyka 9422 może być faktycznym "brakującym ogniwem" w zrozumieniu ewolucji galaktyk.

Zespół Teleskopu Webba wskazuje, że gaz mgławicowy przyćmiewający gwiazdy jest zjawiskiem przewidywanym w środowiskach zawierających pierwszą generację gwiazd we Wszechświecie, znanych jako gwiazdy populacji III. Jednak co jeszcze ciekawsze, galaktyka 9422 nie zawiera tych pierwotnych gwiazd, o czym świadczy jej złożoność chemiczna.

9422 może dać informacje o tym, jak formowały się pierwsze galaktyki we wszechświecie. Niemniej do konkretnych wniosków potrzeba wykrycia kolejnych galaktyk o podobnych cechach. Naukowcy muszą wiedzieć, czy są to odosobnione przypadki, czy jednak regularne zjawiska, charakteryzujące początek wszechświata.

- To bardzo ekscytujący czas, móc wykorzystać teleskop Webba do zbadania tego okresu we wszechświecie, który kiedyś był niedostępny. Jesteśmy dopiero na początku nowych odkryć i zrozumienia tego zjawiska — podsumował Alex Cameron.