USA chcą ustanowić nowy "czas księżycowy". Wielkie przemiany

— Ten sam zegar, który mamy na Ziemi, poruszałby się z z zupełnie inną szybkością na Księżycu. Rozbieżności w czasie mogą również prowadzić do błędów w mapowaniu i lokalizacji pozycji na Księżycu lub na jego orbicie — powiedział Kevin Coggins, szef komunikacji kosmicznej i nawigacji w NASA.

"Czas księżycowy" ułatwi logistykę pomiędzy Ziemią a Księżycem

Chodzi głównie o siły grawitacyjne i inne czynniki na Księżycu oraz innych ciałach niebieskich, które wpływają na sposób, w jaki upływa czas w porównaniu z tym, jak jest on postrzegany na Ziemi. Zegar ziemski traciłby każdego dnia średnio 58,7 mikrosekundy i charakteryzował się dodatkowo innymi okresowymi wahaniami. To doprowadziłoby do perturbacji w logistyce pomiędzy centrami dowodzenia misjami na Ziemi a bazami na Księżycu.

Naukowcy z USA i Europy zastanawiają się, czy opracowany przez NASA czas księżycowy zostanie uznany przez konkurencję, czyli Rosję i Chiny. Na pewno agencja może liczyć na aprobatę zaprzyjaźnionych ponad 36 krajów, które będą brały udział w realizacji misji w ramach programu Artemis.

Powrót ludzi na Księżyc ma nastąpić w 2026 roku. NASA chce wysłać ludzką załogę do krateru Shackletona, który leży w okolicy południowego bieguna Księżyca. Mają tam znajdować się spore pokłady lodu wodnego, z którego można pozyskać wodę, tlen i paliwo. Astronauci mają tam spędzić kilka dni i w tym czasie przeprowadzić szereg badań. Tymczasem Chiny zapowiadają pierwszą wizytę na naturalnym satelicie naszej planety dopiero w 2030 roku.