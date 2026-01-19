W tym roku po raz pierwszy ferie odbywają się w ramach trzech, a nie czterech tur. Pierwsza rozpoczęła się 19 stycznia i potrwa do 1 lutego 2026. W tym czasie z wolnego skorzystają uczniowie szkół w województwie mazowieckim, pomorskim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Następnie, od 2 do 15 lutego, ferie odbędą się w województwie dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, zachodniopomorskim, małopolskim i opolskim. Na koniec, od 16 lutego do 1 marca 2026 roku, obejmą województwo podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie i śląskie.

To całe dwa tygodnie bez zajęć, które dobrze byłoby ciekawie zagospodarować. Może wyjazd w malownicze polskie krajobrazy albo za granicę? Nawet krótka wycieczka może być ekscytująca i stosunkowo tania.

Na ferie w kraju pociągiem! Do Zakopanego dojedziemy niemal z każdego regionu

W ostatnim czasie przyjrzeliśmy się temu, jakie regiony najbardziej przyciągają uwagę Polaków podczas ferii zimowych. Cóż, można się było tego spodziewać, że największym zainteresowaniem cieszyć się będą regiony górskie, a na pierwszym miejscu znajdzie się Podhale. Jeśli również chcielibyście właśnie tam pojechać podczas ferii zimowych, jak poinformowała nas rzeczniczka PKP Intercity, do stolicy tego regionu możecie dojechać niemal z każdego regionu Polski pociągiem.

Skorzystacie w tym celu z: EIC Tatry, EIC Kaszub, IC Malinowski, IC Podhalanin, IC Osterwa, IC Kazimierz, IC Witkacy, TLK Małopolska i TLK Karpaty, a dwa ostatnie prowadzą też wagony do Krynicy Zdroju w Beskidzie Sądeckim. Swoją uwagę możecie także zwrócić w kierunku IC Beskidy, dojeżdżającego do Wisły, i IC Pilecki, który zabierze was do Żywca. Jeśli interesują was Karkonosze, w soboty i niedziele do z Warszawy jeździ pociąg IC Śnieżka, przewożący pasażerów do Kudowy-Zdrój. Do Szklarskiej Poręby zabiorą was pociągi IC Karkonosze, IC Orzeszkowa i wspomniana już IC Śnieżka.

A może chcecie zobaczyć śnieg nad morzem? Ferie to do tego doskonała okazja. Mieszkańcy województwa mazowieckiego skorzystają z wygodnych połączeń - pomiędzy Warszawą a Trójmiastem kursuje łącznie 15 par pociągów kategorii EIP i EIC, jest też 10 par połączeń ekonomicznych IC i TLK.

Pociągiem skoczycie też do Wilna! Między Polską a Litwą kursują trzy pary pociągów. Do Wilna jeździ IC Hańcza z Krakowa (przez Warszawę, Białystok, Suwałki i Kowno), IC Wigry (relacji Szczecin, Poznań, Warszawa, Białystok, Wilno) oraz IC Jaćwing (Suwałki - Wilno).

Planując podróż pociągami, pamiętajcie o ofercie promocyjnej. Nie jest to niestety dodatkowa promocja z okazji ferii, ale taka, którą zapewne już znacie. Kupując bilety najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem przejazdu na pociąg TLK i IC w 1 i 2 klasie, grupy od 2 do 6 osób mogą skorzystać z oferty Taniej z Bliskimi. W jej ramach wszyscy podróżujący skorzystają z 30 procent zniżki od ceny bazowej, a promocja ta łączy się z ulgami ustawowymi.

We wszystkich pociągach PKP Intercity w relacjach krajowych można też skorzystać z oferty Duża Rodzina. Daje ona 30 procent rabatu na wspólną podróż co najmniej 2 osób posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Pamiętajcie też, że dzieci, które nie ukończyły 4 roku życia, w wagonach 2 klasy podróżują za darmo! Wystarczy pobrać dla nich bilet uprawniający do bezpłatnego przejazdu i okazać go w pociągu z dokumentem potwierdzającym wiek.

Co bardzo istotne, to że w czasie trwania ferii zimowych do dyspozycji pasażerów na największych dworcach w Polsce (zwłaszcza w weekendy) będą informatorzy mobilni, którzy pomogą pasażerom ustalić dogodne przesiadki czy znaleźć odpowiedni peron.

A może lepiej wybrać busa? Podróże w Polsce i za granicą w bardzo niskich cenach

Interesującą ofertę (zdecydowanie mocniej rozszerzoną o miejsca poza granicami naszego kraju) ma też dla was Flixbus. Za kilkadziesiąt złotych, czasem nawet niecałe 10, jesteście w stanie przemieścić się w bardzo atrakcyjne destynacje. Tu jednak trzeba wziąć poprawkę na czas podróży - nie zawsze będzie to moment.

Płacąc 49,99 zł za osobę, pojedziecie np. z Wrocławia do Pragi. Wystarczą 3 godziny i 45 minut (w przypadku najszybszego przejazdu), by przechadzać się praskimi uliczkami. Jeżeli jednak chcielibyście wybrać się do Niemiec, za 68 zł z Wrocławia przejedziecie do Drezna. Za 64,99 zł z kolei jesteście w stanie pojechać z Poznania do Berlina.

A może jednak marzą wam się standardowe góry i dużo śniegu? Z Warszawy do Zakopanego możecie dojechać za jedyne 39,99 zł, z Wrocławia do Krakowa natomiast jesteście w stanie pojechać, płacąc jedyne 18 zł.

Jeśli tylko wasze pociechy dobrze znoszą podróż autobusem, która - umówmy się - w przypadku przejazdu Flixbusem jest dość przyjemna, wystarczy chwilę poszukać, a potem pozostaje już tylko spakować walizki.

Bilet do Włoch, Hiszpanii czy Danii za 69 zł. Ryanair ma promkę na Blue Monday

Autobus nie jest dla was? To może jednak samolot? Na stronie Ryanaira trwa aktualnie promocja z okazji Blue Monday. Jeśli chcecie z niej skorzystać, musicie się jednak pospieszyć - oferta trwa od 21 stycznia 2026 roku i obejmuje podróże od 22 stycznia do 25 marca 2026 roku.

Ceny są bardzo płynne, dlatego przytoczę część z nich jako przykład, ale na pewno będziecie musieli na bieżąco szukać potwierdzenia na stronie przewoźnika. Na ten moment większość z nich wynosi ok. 69 zł, co, trzeba przyznać, jest bardzo atrakcyjną kwotą.

Dzięki promocji polecimy np. z Wrocławia do Bournemouth, Gdańska czy Sofii za 63,21 zł. Za 67,43 zł znajdziemy się we włoskiej Bolonii czy Leeds/Bradford w Wielkiej Brytanii. Za wspomniane 69 zł polecimy do Brystolu, Brukseli, Glasgow, Lamezii, Liverpoolu, Londynu, Mediolanu, Newcastle, Oslo, Pescary i Wenecji.

Mnóstwo kierunków w promocyjnych cenach jest do dyspozycji z krakowskiego lotniska. Na liście znajduje się Belfast, Gdańsk, Londyn, Mediolan, Newcastle, Praga, Tiara, Wiedeń - za 63,21 zł, Buksela, Bucharest, Memmingen, Oslo, Pescara, Saloniki, Sofia, Riest i Wenecja - w kwocie 69 zł, jest też np. bardzo atrakcyjna Kopenhaga za 70,46 zł i wiele innych.

Przykłady można mnożyć, jeśli więc szukacie (nawet na ostatnią chwilę) jakiejś ciekawej wyjazdowej opcji, zerknijcie na tę ofertę. Pamiętajcie jednak, że mowa o Ryanairze. Bilet jest co prawda tani, ale nie oszukujmy się, to nie będzie najbardziej komfortowa podróż waszego życia, a jeśli chcecie siedzieć obok bliskich, trzeba za tę przyjemność dopłacić.

Uważajcie na fałszywe promocje!

Poszukując najlepszych ofert, łatwo dać ponieść się emocjom. Wszelkie propozycje przeglądajcie z rozwagą i sprawdzajcie, czy na pewno jesteście na tych stronach, na których chcieliście się znaleźć. Ferie zimowe last minute mogą być idealną okazją dla oszustów na skorzystanie z naszego pośpiechu i nieuwagi. Pamiętajcie, że wszelkie próby oszustwa możecie zgłosić do CERT Polska na ich stronie internetowej.

Meduzy śpią podobnie jak ludzie, mimo że nie mają mózgu i oczu 2026 Associated Press